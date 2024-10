Como criar uma estratégia de nuvem híbrida bem-sucedida

Uma estratégia de nuvem híbrida bem definida deve articular claramente possíveis casos de uso de negócios que trariam benefícios gerais para sua organização. Muitas empresas usam uma abordagem de nuvem híbrida para backup e recuperação de desastres, o que envolve criar ou atualizar periodicamente mais cópias de arquivos, armazená-los em um ou mais locais remotos e usar as cópias para continuar ou retomar as operações de negócios no caso de corrupção de dados, ataque cibernético ou desastre natural.

As soluções de backup e recuperação de desastres baseadas em nuvem híbrida podem ser compatíveis com ambientes de produção locais e baseados em nuvem. Por exemplo, os hospitais e os sistemas de saúde costumavam armazenar todos os seus registros médicos e de negócios no local. Em resposta ao rápido crescimento dos dados, as entidades de saúde se voltaram para a nuvem híbrida como uma maneira eficaz de ajudar a armazenar e proteger melhor os dados em uma nuvem privada. Além disso, os prestadores de serviços de saúde e médicos agora regidos pelos regulamentos da HIPAA (link externo a ibm.com) devem manter registros de negócios e médicos redundantes. Uma configuração de nuvem híbrida é ideal para armazenamento em nuvem extenso e backup na nuvem, pois ambos os recursos garantem a continuidade de negócios e a recuperação de dados (BCDR) para proteger dados confidenciais em caso de desastre.

Outro caso de uso que pode ser considerado no mapeamento de uma estratégia de nuvem híbrida é o cloud bursting, uma configuração entre uma nuvem privada e uma nuvem pública que usa balanceamento de carga. Essa técnica é usada para redirecionar o estouro de tráfego quando os picos de demanda exigem mais capacidade de computação, eliminando, assim, a necessidade de provisionamento excessivo. Varejistas online, por exemplo, podem usar cloud bursting durante as épocas de pico de compras festivas, transferindo as cargas de trabalho necessárias para a infraestrutura de nuvem pública, onde as demandas de processamento não excederão a capacidade.