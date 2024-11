As organizações precisam de maneiras simples de visualizar dados complexos em tempo real para tomar decisões informadas, especialmente em ambientes com complexidade operacional crescente. Uma solução de painel único oferece a oportunidade de automatizar a coleta, agregação e distribuição de informações, permitindo que as organizações tomem decisões rápidas com confiança.

Essa visão completa ajuda várias unidades de negócios e funções dentro de uma organização a impulsionar um desempenho mais robusto e alcançar melhores resultados. Ela fornece um hub central onde as equipes de TI podem monitorar e manter dispositivos de internet das coisas (IoT), além de disponibilizar uma fonte centralizada de verdade valiosa para manter parceiros, fornecedores e clientes informados sobre informações importantes.

Gerenciamento de operações de TI: as organizações modernas utilizam cada vez mais soluções SaaS, dispositivos IoT e bases de código complexas, o que aumenta a possibilidade de ocorrência de problemas que podem ter efeitos mais amplos na infraestrutura da organização.1 Portanto, o SPOG é uma ferramenta importante para garantir o tempo de atividade. Uma visão completa do painel único dos serviços de TI ajuda a garantir que as organizações identifiquem incidentes ou problemas mais rapidamente, para que possam resolvê-los antes que criem problemas mais significativos para os usuários finais.

Disponibilidade de desempenho e experiência do usuário: uma ferramenta de painel único pode ser usada para agregar métricas de desempenho e utilização de aplicações, como tempo de atividade, latência, taxa de rotatividade e uso de CPU, que ajudam uma organização a avaliar quão bem suas aplicações estão servindo os usuários finais. Com essas informações, as equipes de TI e DevOps podem encontrar maneiras de aumentar o desempenho, utilizar de forma mais eficiente seus recursos de TI, garantir o cumprimento dos SLAs e, em última instância, melhorar a satisfação dos usuários finais.



Inteligência empresarial e de marketing: as organizações coletam dados importantes sobre seus clientes de diversas fontes e serviços, incluindo boletins informativos, aplicativos de redes sociais como Facebook, Instagram e LinkedIn, além de registros em websites e webinars. Um painel único permite que representantes de vendas vejam informações pertinentes sobre clientes existentes e potenciais, como a última vez que foram contatados e quais conteúdos empresariais publicados pela organização eles acessaram, tudo em um só lugar.

A criação de uma visão de painel único fornece insights praticáveis sobre os clientes, permitindo que as organizações entendam melhor as necessidades dos clientes e onde e como eles preferem receber informações. As organizações podem usar esses dados para atender melhor os clientes existentes e fechar novos negócios com potenciais clientes.



Gerenciamento da cadeia de suprimentos: a cadeia de suprimentos é um ecossistema complicado e interdependente, onde diversos parceiros precisam colaborar em tempo real, e cada elo da cadeia precisa saber onde estão as matérias-primas e os produtos acabados ao longo da rota de envio. Uma visão de painel único ajuda a manter a eficiência em toda a cadeia de suprimentos, garantindo que os produtos cheguem aos seus destinos finais e aos usuários finais no prazo.

Gerenciamento de rede: as organizações dependem cada vez mais de uma combinação de data centers, equipamentos de rede, dispositivos e outras tecnologias para manter suas operações de TI funcionando sem problemas, evitar problemas de conectividade e atender os usuários finais. Dada a natureza cada vez mais distribuída dos ambientes de TI, é importante ter uma visão abrangente das informações de rede para avaliar e otimizar adequadamente o desempenho, a integridade e a utilização de recursos da rede.

Segurança cibernética: uma visão de painel único para cibersegurança pode ajudar as organizações a identificar ameaças como violações, softwares ou certificados desatualizados ou mudanças suspeitas no tráfego, e compartilhar dados internamente para discutir planos de remediação. O SPOG ajuda a evitar interrupções custosas nos serviços de uma organização, problemas de reputação negativa decorrentes de violações de dados e multas onerosas resultantes de falhas de conformidade.