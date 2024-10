Existem quatro tipos principais de infraestrutura de nuvem privada.

Nuvem privada no local

Uma nuvem local é hospedada no local e gerenciada pela equipe de TI de uma organização. Embora uma nuvem local ofereça alto controle sobre a segurança, sua manutenção pode ser cara, pois exige despesas de capital iniciais e recorrentes.

Nuvem privada virtual

Uma nuvem privada virtual (VPC) é um recurso de serviço de nuvem pública que cria um ambiente semelhante a uma nuvem privada na infraestrutura de nuvem pública. Todos os recursos (por exemplo, computação, armazenamento, capacidade de CPU e rede) são abstraídos do hardware físico e compartilhados entre virtual machines (VMs) ou contêineres. Uma VPC permite que os clientes definam e controlem redes virtuais isoladas e, em seguida, implementem esses recursos de nuvem nessas redes.

Nuvem privada hospedada

As nuvens privadas hospedadas são executadas fora do local nos servidores de um provedor de serviço de nuvem. Diferentemente de uma VPC, onde as organizações compartilham servidores com outros clientes, uma nuvem privada hospedada usa servidores designados para uso exclusivo de uma única organização no local ou em um data center remoto.

Nuvem privada gerenciada

Uma nuvem privada gerenciada é um ambiente de locatário único no qual a responsabilidade de gerenciar e manter a infraestrutura da nuvem é transferida para um provedor de serviços terceirizado. O hardware físico (por exemplo, sistemas de resfriamento, Bare Metal Servers, dispositivos de armazenamento, equipamentos de rede) geralmente está alojado no data center do provedor de serviço de nuvem, ou esses componentes de infraestrutura podem residir no data center da própria empresa. Além das plataformas de hospedagem e gerenciamento, os CSPs oferecem muitas outras ferramentas e soluções privadas, incluindo monitoramento e geração de relatórios, armazenamento em nuvem privada, recuperação de desastres (DR) e muito mais.