O que é uma rede virtual privada (VPN)?

8 minutos
Uma VPN (rede virtual privada) é um aplicativo (app) ou serviço que torna uma conexão de internet privada, roteando o tráfego da internet através de um servidor VPN seguro.
As VPNs criptografam dados pessoais e ocultam atividades online de terceiros não autorizados, proporcionando aos usuários uma conexão segura e privada com a internet.
As VPNs desempenharam um papel fundamental no crescimento das redes de computadores e na disseminação da internet, e são usadas por algumas das maiores e mais bem-sucedidas organizações do mundo.
À medida que as redes de computadores e o uso da internet aceleraram no final da década de 1990 e início da década de 2000, também aumentou a necessidade de soluções de segurança que protegessem a privacidade de indivíduos e empresas que dependiam delas. A OpenVPN, uma VPN de código aberto lançada em 2001, foi uma das primeiras VPNs amplamente utilizadas. Ela se tornou popular por causa de sua criptografia forte e sua capacidade de contornar firewalls, que são barreiras de segurança entre conexões privadas e públicas à internet.
Atualmente, existem VPNs gratuitas e serviços de VPN que cobram uma assinatura mensal. Alguns usuários de VPNs estão dispostos a pagar por funcionalidades de segurança adicionais, como kill switches que desligarão uma conexão de internet se uma conexão VPN cair.
A maioria das VPNs pode ser baixada como aplicações (aplicativos de VPN) da loja de aplicativos e facilmente instalada em um telefone Mac ou Android. Podem também ser instaladas como extensões de navegadores em navegadores populares como Chrome ou Firefox. As VPNs modernas são projetadas para funcionar com todos os tipos de sistemas operacionais (SOs), incluindo Windows, Linux (Android) e Mac (OS e iOS).
Redes de computadores são sistemas de dispositivos interconectados, como dispositivos móveis, roteadores e data centers, projetados para se comunicar e compartilhar recursos.
Para funcionar, as redes de computadores dependem de protocolos de comunicação, que são regras que ditam como os dispositivos podem transmitir ou trocar dados em uma rede.
Redes de computadores modernas são a base da maioria das experiências digitais, desde comunicação pessoal e entretenimento até os processos de negócios críticos das empresas mais bem-sucedidas do mundo.
Computação em nuvem é o acesso sob demanda a informações e recursos de computação (físicos e virtuais) pela internet por meio de um modelo de preços de pagamento conforme o uso.
Esses recursos são amplos e podem incluir servidores, armazenamento de dados, software, dispositivos de rede, ferramentas de desenvolvimento de aplicações (app-dev) e muito mais.
A computação em nuvem possibilitou que empresas de todos os tamanhos se tornassem mais eficientes e escaláveis, aproveitando o poder da internet para melhorar a colaboração e a flexibilidade. Ela tem sido fundamental na disseminação do trabalho remoto, permitindo que os funcionários acessem informações e recursos remotamente, que antes só podiam acessar no local em configurações de infraestrutura de TI mais tradicionais.
As VPNs funcionam estabelecendo uma conexão segura e criptografada entre os dispositivos e um local de servidor VPN remoto e, em seguida, enviando tráfego da internet por meio do servidor. Esse processo mascara o endereço IP real do usuário e mantém o histórico de navegação privado contra hackers, provedores de serviços de internet (ISPs) e outras partes não autorizadas.
Os endereços Internet Protocol (IP) são números atribuídos a cada dispositivo conectado em uma rede de computadores. Os endereços IP permitem que os dispositivos em uma rede localizem e identifiquem uns aos outros e se comuniquem seguindo protocolos de rede.
As VPNs ocultam endereços IP, permitindo que os usuários mascarem sua localização geográfica e dificultando o monitoramento de atividades de sites e terceiros não autorizados.
Criptografia é o processo de transformar texto legível em um formato ilegível para protegê-lo de usuários não autorizados.
As VPNs seguras usam criptografia para manter os dados seguros enquanto se deslocam pela internet entre usuários e dispositivos. Quando um dispositivo se conecta a uma VPN, uma chave secreta é gerada entre o dispositivo e o servidor VPN. Essa chave codifica e decodifica os dados toda vez que eles viajam por um túnel VPN, uma rota segura de um ponto a outro em uma rede.
No contexto das VPNs, a força da criptografia depende das cifras, ou algoritmos, usados para codificar e decodificar dados pessoais à medida que trafegam por uma rede.
Por exemplo, AES-256 e ChaCha20 são dois algoritmos de criptografia altamente seguros que alimentam muitas das VPNs líderes do setor da atualidade. As melhores VPNs não criptografam somente dados pessoais, mas todo o tráfego de internet gerado por um usuário, incluindo solicitações e respostas do servidor de nomes de domínio (DNS).
Normalmente, o usuário abre um aplicativo de VPN ou uma extensão de navegador para poder acessar uma rede sem fio desprotegida, como o Wi-Fi público gratuito em uma cafeteria, aeroporto ou algum outro local público.
A funcionalidade da VPN depende de sua capacidade de fornecer aos usuários a mesma segurança e privacidade em uma rede Wi-Fi aberta da qual eles desfrutariam em uma conexão privada com a internet.
Uma vez ativada, a VPN criptografa todo o tráfego de internet de entrada e saída no dispositivo do usuário, convertendo a atividade online em um formato secreto e ilegível que apenas um servidor VPN remoto pode decodificar.
Os provedores de VPN estabelecem redes de servidores VPN conhecidas como redes de servidores especificamente para essa finalidade.
Após a criptografia, as VPNs criam um túnel seguro entre o dispositivo de um usuário e um servidor VPN e, em seguida, enviam pacotes de dados criptografados por meio desse túnel seguindo regras específicas conhecidas como protocolos VPN.
O tunelamento impede que usuários não autorizados, como hackers e ISPs, coletem e analisem dados do usuário sem a permissão do usuário.
Quando os dados criptografados de um usuário chegam a outro servidor VPN por meio de tunelamento, eles são descriptografados usando a chave que foi estabelecida entre o dispositivo e o servidor quando a VPN foi ativada.
Após criptografar, enviar e descriptografar dados por meio de um servidor VPN, o sistema deve mascarar o endereço IP real do usuário. Ele roteia o tráfego da internet por meio de servidores remotos intermediários, ou servidores proxy, que fazem com que o usuário pareça acessar a internet de um local diferente do seu real.
Os usuários que seguem essas cinco etapas estão prontos para acessar a internet com segurança, confiantes de que sua atividade online e seu histórico de navegação permanecerão privados.
Existem muitos benefícios estabelecidos no uso de VPNs, tanto no nível pessoal quanto empresarial, e a demanda por serviços de VPN está crescendo de forma correspondente. Um relatório recente avaliou o mercado global de VPN em quase US$ 60 bilhões e projetou que ele atingiria US$ 138 bilhões até 2030, uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de mais de 15%.1
Aqui estão alguns dos benefícios mais populares do uso de VPNs.
A criptografia da VPN ajuda a garantir que a conexão do usuário com a internet seja privada e que os sites que ele visita, o conteúdo que compartilha e sua atividade online estejam protegidos contra anunciantes, ISPs e outros terceiros não autorizados.
Com o aumento dos ataques cibernéticos (ou seja, esforços para roubar ou destruir por meio de acesso não autorizado a uma rede) contra empresas de redes sociais, instituições financeiras e serviços de streaming populares, a proteção da privacidade online tornou-se fundamental. Uma VPN robusta protege contra muitos ataques comuns direcionados aos dados pessoais.
As conexões VPN são uma maneira segura de aprimorar a cibersegurança pessoal e profissional, protegendo os usuários contra uma variedade de ameaças cibernéticas comuns.
Em um sentido de negócios, o uso de uma VPN oferece aos funcionários acesso remoto aos mesmos recursos que eles teriam em um ambiente de escritório, usando um Wi-Fi público em um hotel ou outro espaço público.
Restrições geográficas, conhecidas mais comumente como georrestrições, são limitações ao acesso à internet com base na localização geográfica do usuário e podem restringir a capacidade do usuário de acessar conteúdo pela internet. Muitas vezes, as georrestrições são implementadas por governos autoritários que buscam controlar a quais tipos de informações seus cidadãos têm acesso. As VPNs permitem que os usuários acessem as informações de que precisam, não importa onde estejam, mascarando seu endereço IP e usando tunelamento e criptografia para garantir sua privacidade.
As VPNs ajudam a acelerar algumas conexões de internet, especialmente para usuários que estão jogando ou participando de outras atividades que demandam uma grande largura de banda. Elas fazem isso evitando a limitação de largura de banda, uma tática usada por alguns ISPs para controlar a quantidade de dados usados para determinadas atividades online.
As VPNs podem ajudar a reduzir a discriminação de preços por sites que procuram oferecer preços diferentes pelo mesmo serviço com base na localização geográfica de um usuário. Ao mascarar endereços IP, as VPNs permitem que todos os usuários recebam os mesmos preços, não importa onde estejam localizados.
Vinte e cinco anos após se tornarem populares, as VPNs ainda são consideradas uma das formas mais seguras e eficazes de acessar a internet. Desde que os usuários confiem em um provedor de VPN respeitável e usem o aplicativo ou serviço corretamente, as VPNs ajudam a proteger contra uma ampla variedade de ameaças cibernéticas.
No entanto, mesmo com as melhores VPNs, os usuários devem estar cientes de que ainda existem ameaças contra as quais não estão protegidos. Por exemplo, omalware (programas de software escritos especificamente para prejudicar um usuário, sistema ou organização) é imune às VPNs e requer software antivírus adicional para mitigação.
Organizações de todos os diferentes tamanhos e em uma ampla variedade de setores utilizam VPNs para uma variedade de casos de uso. Desde a proteção de trabalhadores remotos até o uso da nuvem, aqui estão cinco dos casos de uso mais comuns das VPNs empresariais.
Com o aumento do trabalho remoto, organizações de todos os tamanhos estão equipando seus funcionários com os dispositivos móveis mais recentes para que eles possam acessar recursos e aplicações empresariais a partir de seu home office.
As VPNs desempenham um papel crucial para permitir que esses funcionários colaborem e se comuniquem de forma eficaz, com as mesmas precauções de segurança e proteção que estariam implementadas no escritório.
Muitas organizações bem-sucedidas têm escritórios em mais de um país ou região, e as VPNs desempenham um papel crucial em manter esses escritórios conectados com segurança. VPNs de site para site (VPNs que criptografam informações em várias redes seguras, permitindo que elas se comuniquem como se fossem a mesma rede) são críticas para permitir que muitas organizações globais prosperem.
As VPNs criptografam os dados enquanto eles viajam pelas redes, protegendo-os de serem roubados por usuários que buscam obter acesso não autorizado. Os controles de acesso, que são formas de configurar VPNs para fornecer diferentes níveis de acesso a diferentes usuários, são críticos para garantir que dados confidenciais sejam visualizados apenas por usuários autorizados.
As VPNs também ajudam as organizações com a conformidade de dados em setores altamente regulamentados. As VPNs podem ajudar as empresas a cumprir regras de conformidade rigorosas e em rápida mudança, que podem ser diferentes de território para território, garantindo a privacidade de dados em várias regiões.
Conforme mais organizações buscam aproveitar os benefícios da computação em nuvem, as VPNs estão ajudando a garantir que os dados armazenados em um local e acessados de outro permaneçam seguros e privados. À medida que mais dados são armazenados na nuvem, as VPNs os protegem contra o acesso não autorizado, criptografando-os com segurança e mantendo-os privados.
