O que é uma rede virtual privada (VPN)?

As VPNs criptografam dados pessoais e ocultam atividades online de terceiros não autorizados, proporcionando aos usuários uma conexão segura e privada com a internet.

As VPNs desempenharam um papel fundamental no crescimento das redes de computadores e na disseminação da internet, e são usadas por algumas das maiores e mais bem-sucedidas organizações do mundo.

À medida que as redes de computadores e o uso da internet aceleraram no final da década de 1990 e início da década de 2000, também aumentou a necessidade de soluções de segurança que protegessem a privacidade de indivíduos e empresas que dependiam delas. A OpenVPN, uma VPN de código aberto lançada em 2001, foi uma das primeiras VPNs amplamente utilizadas. Ela se tornou popular por causa de sua criptografia forte e sua capacidade de contornar firewalls, que são barreiras de segurança entre conexões privadas e públicas à internet.

Atualmente, existem VPNs gratuitas e serviços de VPN que cobram uma assinatura mensal. Alguns usuários de VPNs estão dispostos a pagar por funcionalidades de segurança adicionais, como kill switches que desligarão uma conexão de internet se uma conexão VPN cair.

A maioria das VPNs pode ser baixada como aplicações (aplicativos de VPN) da loja de aplicativos e facilmente instalada em um telefone Mac ou Android. Podem também ser instaladas como extensões de navegadores em navegadores populares como Chrome ou Firefox. As VPNs modernas são projetadas para funcionar com todos os tipos de sistemas operacionais (SOs), incluindo Windows, Linux (Android) e Mac (OS e iOS).