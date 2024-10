Existem quatro tipos principais de nuvens privadas para escolher:

1. Nuvem privada no local: uma nuvem privada no local é hospedada no data center local de uma empresa e gerenciada por sua equipe de TI. Em uma nuvem privada no local, uma organização é responsável pela compra e manutenção de todo o hardware, software, recursos de segurança, outras infraestruturas e assim por diante.

2. Nuvem privada virtual: uma nuvem privada virtual (VPC) oferece um ambiente de nuvem privada isolado dentro de uma nuvem pública. Uma VPC permite que as organizações executem código, hospedem sites e muito mais em um ambiente seguro com recursos de CSP compartilhados.

3. Nuvem privada hospedada (também conhecida como hospedagem em nuvem privada): uma nuvem privada hospedada é executada fora das instalações nos servidores de um CSP. Ela difere de uma VPC por ser um ambiente com servidores dedicados (também chamados de Bare Metal Servers) usados por uma única organização. Em uma nuvem privada hospedada, o provedor de nuvem possui e gerencia recursos como manutenção de armazenamento em nuvem, atualizações e ferramentas de gerenciamento de segurança.

4. Nuvem privada gerenciada: uma nuvem privada gerenciada consiste em hardware físico geralmente hospedado no data center de um provedor de serviços. No entanto, os CSPs também oferecem serviços de gerenciamento para infraestrutura de nuvem privada hospedada no data center de uma empresa. Nesse cenário, o CSP realiza a manutenção, as atualizações, o suporte e o gerenciamento.