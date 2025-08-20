O que é o NIST Cybersecurity Framework?

O NIST Cybersecurity Framework inclui funções, categorias, subcategorias e referências informativas.

As funções fornecem uma visão geral dos protocolos de segurança de melhores práticas. As funções não devem ser etapas processuais, mas devem ser executadas “simultaneamente e continuamente para formar uma cultura operacional que aborde o risco dinâmico de segurança cibernética”. Categorias e subcategorias fornecem planos de ação mais concretos para departamentos ou processos específicos dentro de uma organização.

Exemplos de funções e categorias do NIST incluem o seguinte:

Identificar: para se proteger contra ataques cibernéticos, a equipe de segurança cibernética precisa de um entendimento completo de quais são os ativos e recursos mais importantes da organização. A função de identificação inclui categorias como gerenciamento de ativos, ambiente de negócios, governança, avaliação de riscos, estratégia de gerenciamento de riscos e gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos.





Proteger: a função de proteção abrange grande parte dos controles de segurança técnica e física para desenvolver e implementar salvaguardas apropriadas e proteger a infraestrutura crítica. Essas categorias são Gerenciamento de identidade e controle de acesso, Conscientização e treinamento, Segurança de dados, Processos e procedimentos de proteção de informações, Manutenção e Tecnologia de proteção.





Detectar: a função de detecção implementa medidas que alertam uma organização sobre ataques cibernéticos. As categorias de detecção incluem anomalias e eventos, monitoramento contínuo de segurança e processos de detecção.





Responder: as categorias de funções de resposta garantem a resposta adequada a ataques cibernéticos e outros eventos de segurança cibernética. As categorias específicas incluem Planejamento de resposta, Comunicações, Análise, Mitigação e Melhorias.





Recuperar: as atividades de recuperação implementam planos de resiliência cibernética e garantem a continuidade dos negócios em caso de ataque cibernético, violação de segurança ou outro evento de segurança cibernética. As funções de recuperação são melhorias de planejamento de recuperação e comunicações.

As referências informativas do NIST CSF estabelecem correlação direta entre as funções, categorias, subcategorias e os controles de segurança específicos de outras estruturas. Essas estruturas incluem o Center for Internet Security (CIS) Controls®, COBIT 5, International Society of Automation (ISA) 62443-2-1:2009, ISA 62443-3-3:2013, International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission 27001:2013 e NIST SP 800-53 Rev. 4.

O NIST CSF não informa como inventariar os dispositivos e sistemas físicos ou como inventariar as plataformas de software e aplicativos; apenas fornece uma lista de verificação de tarefas a serem concluídas. Uma organização pode escolher seu próprio método de como realizar o inventário. Se uma organização precisar de orientação adicional, ela pode consultar as referências informativas aos controles relacionados em outras normas complementares. Há muita liberdade no CSF para escolher as ferramentas que melhor atendem às necessidades do gerenciamento de riscos de segurança cibernética de uma organização.