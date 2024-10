O que é detecção e resposta gerenciadas (MDR)?

Navegar no cenário de cibersegurança e ameaças pode ser desafiador, especialmente quando se trata de distinguir entre várias soluções. Aqui está um resumo comparando a detecção e resposta gerenciadas (MDR) com outras ofertas importantes de cibersegurança:

MDR versus EDR (detecção e resposta de endpoint): a MDR e a EDR se concentram na detecção e resposta a ameaças, mas diferem em escopo e abordagem. A EDR é uma ferramenta de software centrada na proteção do endpoint e monitoramento e resposta a ameaças em dispositivos individuais.

A MDR é um serviço, geralmente terceirizado, que oferece uma cobertura mais ampla, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que abrange endpoints, redes e ambientes de nuvem. A MDR integra conhecimento humano para análise e resposta, enquanto a EDR depende mais de mecanismos automatizados. Os serviços de MDR podem usar a tecnologia EDR para aprimorar a segurança de endpoints e os recursos de detecção de ameaças.

MDR versus XDR (detecção e resposta estendidas): como a EDR, a XDR é uma ferramenta de cibersegurança, e não um serviço. A XDR integra telemetria de segurança de várias fontes, como endpoints, redes e ambientes de nuvem, para fornecer uma abordagem unificada e simplificada para detecção e resposta de ameaças. Por outro lado, a MDR é um serviço que oferece monitoramento, detecção e resposta abrangentes e 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vários domínios. A MDR geralmente incorpora tecnologias XDR (e EDR) para aprimorar seus recursos.

MDR versus MXDR (detecção e resposta estendidas gerenciadas): a MDR e a MXDR oferecem recursos de detecção e resposta estendidos, mas diferem na prestação de serviços. A MXDR é uma solução totalmente gerenciada, que fornece monitoramento e suporte contínuos, além do stack de tecnologia. A MDR normalmente se concentra em tecnologia e experiência sem gerenciamento completo.

MDR versus MSSP (provedores de serviços de segurança gerenciados): MDR e MSSP são serviços de segurança gerenciados, com a MDR focando especificamente na detecção e resposta de ameaças. Os MSSPs oferecem principalmente alertas, gerenciamento e monitoramento de segurança, com ações de resposta deixadas a cargo do cliente. Os MDRs combinam atividades reativas (monitoramento contínuo) e proativas, incluindo a caça a ameaças em tempo real por especialistas humanos.

Embora os MSSPs sejam altamente automatizados, as MDRs fornecem serviços abrangentes de triagem, investigação e remediação de alertas. As organizações geralmente contam com MSSPs para gerenciar medidas de segurança de perímetro, como firewalls e controles de acesso à rede. As MDRs estendem seus recursos à proteção de endpoints e resposta a incidentes em todas as camadas da infraestrutura de TI.

MDR versus SIEM gerenciado (gerenciamento de informações e eventos de segurança): a MDR e o SIEM gerenciado visam aumentar a segurança, mas diferem na abordagem. A MDR combina detecção avançada de ameaças com conhecimento humano para resposta em tempo real. O SIEM gerenciado depende muito da análise de regitros e eventos para identificar incidentes de segurança. A MDR oferece caça proativa a ameaças, enquanto o SIEM gerenciado se concentra na análise de dados de eventos.

MDR do fornecedor versus MDR do MSSP: os serviços MDR do fornecedor são desenvolvidos com base em tecnologia proprietária, oferecendo uma solução completa de produto e serviço de um único fornecedor. Por outro lado, os serviços MDR do MSSP abrangem uma gama mais ampla de serviços gerenciados, incluindo tecnologias de vários fornecedores e serviços especializados. Enquanto os MDRs de fornecedores oferecem um conhecimento profundo de sua tecnologia, os MDRs de MSSP oferecem uma gama mais ampla de ofertas e conhecimento específicos do setor