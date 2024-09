O que é um provedor de serviços de segurança gerenciados?

Os provedores de serviços de segurança gerenciados funcionam como entidades terceirizadas, oferecendo às empresas monitoramento e gerenciamento terceirizados de seus dispositivos e sistemas de segurança. Os MSSPs fornecem serviços críticos de segurança , como redes virtuais privadas (VPNs), firewalls gerenciados e gerenciamento de antivírus. Operando a partir de centros de operação de segurança (SOCs) de alta disponibilidade (o que significa que podem operar de forma contínua e em alto nível, sem intervenção), os MSSPs fornecem cobertura “sempre ativa”. Essa cobertura reduz significativamente a necessidade de as empresas contratarem, treinarem e manterem uma extensa equipe interna para manter a segurança de forma eficaz.

As empresas frequentemente recorrem a MSSPs para aprimorar seus recursos de segurança interna ou despachar totalmente suas operações de segurança. Os MSSPs empregam profissionais de segurança que realizam monitoramento e análise em tempo real de eventos de segurança, oferecem inteligência de ameaças e fornecem orientação sobre as melhores práticas de segurança. Essa parceria estratégica permite que as organizações se concentrem em suas operações de negócios principais, assegurando que seus ativos digitais estejam sob a proteção de profissionais qualificados. Além disso, reduzir a carga de trabalho das equipes internas de TI permite que mais tempo e recursos sejam focados em tarefas cruciais essenciais para o crescimento da organização.

Embora se concentrem no monitoramento e no gerenciamento, os MSSPs também lidam com atualizações, alterações e modificações do sistema. Isso garante que as medidas de segurança permaneçam atualizadas e eficazes. Em última análise, as ofertas de MSSP desempenham um papel fundamental no reforço da eficiência organizacional, mitigando os riscos de segurança e protegendo os ativos digitais contra ameaças em constante evolução.