Os riscos à segurança de uma rede mudam à medida que novos ativos são adicionados e novas vulnerabilidades são descobertas na natureza. No entanto, cada verificação de vulnerabilidade só pode capturar um momento no tempo. Para acompanhar a evolução do cenário de ameaças cibernéticas, as organizações realizam verificações regularmente.

A maioria das varreduras de vulnerabilidades não examina todos os ativos da rede de uma só vez porque é intensivo em recursos e tempo. Em vez disso, as equipes de segurança frequentemente agrupam os ativos de acordo com a criticidade e os escaneiam em lotes. Os ativos mais críticos podem ser escaneados semanalmente ou mensalmente, enquanto ativos menos críticos podem ser escaneados trimestralmente ou anualmente.

As equipes de segurança também podem executar verificações sempre que ocorrerem grandes alterações na rede, como a adição de novos servidores da Web ou a criação de um novo banco de dados confidencial.

Alguns scanners de vulnerabilidades avançados oferecem varredura contínua. Essas ferramentas monitoram ativos em tempo real e sinalizam novas vulnerabilidades quando elas surgem. No entanto, a varredura contínua nem sempre é viável ou desejável. Varreduras de vulnerabilidades mais intensivas podem interferir no desempenho da rede, então algumas equipes de TI podem preferir realizar varreduras periódicas.