O que é DAST?

Hoje, os desenvolvedores trabalham rápido, muitas vezes atualizando áreas de código específicas várias vezes ao dia, sem uma visão abrangente de toda a base de código. Eles dependem fortemente de componentes de terceiros e de código aberto e muitas vezes têm dificuldade para colaborar de forma eficaz com as equipes de segurança. A maioria também trabalha em aplicações cada vez mais complexas, com inúmeras funcionalidades, bibliotecas e dependências, além de lidar com ameaças de cibersegurança em constante evolução.

O resultado é uma área de superfície cada vez maior para vulnerabilidades de segurança que intensifica a dificuldade de escrever código seguro e proteger informações confidenciais contra violações de dados. Os desenvolvedores precisam de formas de testar possíveis vulnerabilidades enquanto trabalham sem comprometerem a produtividade.

O DAST ajuda a tornar isso possível automatizando o processo de teste de segurança. Funciona simulando ações de hackers do mundo real, trabalhando pelo lado externo para descobrir possíveis vulnerabilidades nas aplicações em execução. O DAST permite que os desenvolvedores testem o código e vejam como ele afeta a segurança geral do aplicativo antes de ser lançado e se destaca na identificação de problemas de segurança, como erros de autenticação e vulnerabilidades de código, muitas vezes ignorados por outros métodos de teste, como a Análise de Composição de Software (SCA).

Ferramentas DAST modernas (veja abaixo) também se integram perfeitamente a DevOps e pipelines de CI/CD para oferecer interfaces para todos os estágios do desenvolvimento, inclusive no início do fluxo de trabalho de desenvolvimento de aplicações.

As integrações de compilação e implantação são um dos motivos pelos quais as equipes de DevOps geralmente adotam o DAST em ambientes de DevOps/DevSecOps como parte de uma abordagem "shift left" (deslocamento para o início) na qual o teste ocorre no início do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) para possibilitar correções mais econômicas e menos demoradas. Outros princípios do DevOps que aprimoram as ferramentas DAST são priorizar a automação, a colaboração e o feedback contínuos para desenvolvedores e equipes de segurança permanecerem ágeis e produtivos sem comprometer a segurança.