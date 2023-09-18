O que é DAST?

Publicado: 8 de abril de 2024
Colaboradores: Annie Badman, Amber Forrest
O teste dinâmico de segurança de aplicações (DAST) é um método de teste de cibersegurança utilizado para identificar vulnerabilidades e configurações incorretas em aplicações da web, APIs e, mais recentemente, aplicativos móveis.
Comparado a outros tipos de testes de segurança de aplicações (AppSec), o DAST se destaca por sua abordagem externa. Enquanto outras ferramentas exigem código-fonte e acesso interno à aplicação para avaliar vulnerabilidades de segurança, o DAST testa os aplicações em seu ambiente de tempo de execução do lado de fora, empregando ataques simulados para imitar agentes maliciosos. Por esse motivo, o DAST também é conhecido como teste de fora para dentro ou teste de caixa-preta, método de teste em que os sistemas são examinados sem que o testador acesse, investigue e nem mesmo conheça o funcionamento interno.
Hoje, os desenvolvedores trabalham rápido, muitas vezes atualizando áreas de código específicas várias vezes ao dia, sem uma visão abrangente de toda a base de código. Eles dependem fortemente de componentes de terceiros e de código aberto e muitas vezes têm dificuldade para colaborar de forma eficaz com as equipes de segurança. A maioria também trabalha em aplicações cada vez mais complexas, com inúmeras funcionalidades, bibliotecas e dependências, além de lidar com ameaças de cibersegurança em constante evolução.
O resultado é uma área de superfície cada vez maior para vulnerabilidades de segurança que intensifica a dificuldade de escrever código seguro e proteger informações confidenciais contra violações de dados. Os desenvolvedores precisam de formas de testar possíveis vulnerabilidades enquanto trabalham sem comprometerem a produtividade.
O DAST ajuda a tornar isso possível automatizando o processo de teste de segurança. Funciona simulando ações de hackers do mundo real, trabalhando pelo lado externo para descobrir possíveis vulnerabilidades nas aplicações em execução. O DAST permite que os desenvolvedores testem o código e vejam como ele afeta a segurança geral do aplicativo antes de ser lançado e se destaca na identificação de problemas de segurança, como erros de autenticação e vulnerabilidades de código, muitas vezes ignorados por outros métodos de teste, como a Análise de Composição de Software (SCA).
Ferramentas DAST modernas (veja abaixo) também se integram perfeitamente a DevOps e pipelines de CI/CD para oferecer interfaces para todos os estágios do desenvolvimento, inclusive no início do fluxo de trabalho de desenvolvimento de aplicações.
As integrações de compilação e implantação são um dos motivos pelos quais as equipes de DevOps geralmente adotam o DAST em ambientes de DevOps/DevSecOps como parte de uma abordagem "shift left" (deslocamento para o início) na qual o teste ocorre no início do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC) para possibilitar correções mais econômicas e menos demoradas. Outros princípios do DevOps que aprimoram as ferramentas DAST são priorizar a automação, a colaboração e o feedback contínuos para desenvolvedores e equipes de segurança permanecerem ágeis e produtivos sem comprometer a segurança.
Como o DAST adota uma abordagem de caixa preta, emula as ações que um agente de ameaças mal-intencionado pode realizar para tentar violar uma aplicação da web.
Geralmente, o DAST inclui as cinco etapas a seguir:
Como primeira etapa, os scanners DAST simulam as interações do usuário com a aplicação em tempo de execução enviando várias solicitações HTTP. Esse mapeamento identifica todas as páginas, links, funções (para aplicações web de página única) e pontos de entrada, conforme definido no teste de API por meio de um documento de definição de API.
À medida que as solicitações são enviadas, a ferramenta de DAST começa a analisar as respostas da aplicação, procurando anomalias, mensagens de erro e comportamento inesperado que possam indicar vulnerabilidade da aplicação web. Se a verificação do DAST detectar qualquer vulnerabilidade em potencial, ele registra sua localização e resposta para referência futura, permitindo testes manuais, se necessário.
As ferramentas DAST também começam a imitar ataques comuns, como injeção de SQL, Cross-Site Scripting (XSS) e Cross-Site Request Forgery (CSRF) para localizar vulnerabilidades de segurança, como configurações incorretas, exposições de dados e problemas de autenticação, que os agentes de ameaças podem explorar.
Após a análise e os ataques simulados, as ferramentas DAST produzem relatórios que descrevem as vulnerabilidades identificadas, sua gravidade e os possíveis cenários de ataque para orientar os desenvolvedores e as equipes de segurança. Lembre-se de que as soluções DAST se concentram somente na identificação de problemas de segurança e deixam todas as correções para as equipes de desenvolvimento.
As ferramentas DAST podem ocasionalmente gerar falsos positivos, sinalizando algo incorretamente como uma vulnerabilidade. Quando isso acontece, muitas vezes é necessário obter validação e priorização humanas.
Embora as ferramentas de teste DAST não tenham subtipos oficiais, os especialistas em segurança muitas vezes as categorizam em dois grupos informais—ferramentas DAST modernas e ferramentas DAST legadas, com as principais diferenças sendo automação/integração e validação de vulnerabilidades.
As ferramentas DAST legadas geralmente não possuem recursos de automação, embora seu processo de digitalização seja automatizado. Normalmente se concentram em testes básicos, envio de solicitações, recebimento de respostas e avaliações preliminares e não oferecem validação completa de vulnerabilidades, apenas listas de possíveis problemas de segurança.
As ferramentas DAST modernas têm grau mais elevado de automação e oferecem uma revisão mais completa da vulnerabilidade da aplicação da web.
As soluções DAST modernas podem ser perfeitamente integradas ao SDLC e operar de forma transparente em segundo plano. Além disso, os servidores de automação podem acionar ferramentas DAST modernas e apresentar resultados de varredura como tíquetes no rastreador de problemas de um desenvolvedor. Algumas ferramentas DAST modernas oferecem até mesmo prova de exploração, eliminando a necessidade de verificação manual demorada por parte de testadores de penetração ou especialistas em segurança.
O DAST é frequentemente considerado uma parte crítica dos testes de segurança de aplicações da web. Algumas de suas vantagens exclusivas são:
Apesar desses muitos benefícios, o DAST pode ter limitações. Embora o DAST seja hábil na identificação de falhas de segurança em aplicações em execução, pode não revelar todas as vulnerabilidades, especialmente aquelas que exigem sequências específicas de ações. Combinar o DAST com outros métodos, como teste estático de segurança de aplicações (SAT, veja abaixo), teste interativo de segurança de aplicações (IAST), análise de composição de software (SCA) e teste manual de penetração, pode ajudar a complementar o DAST e oferecer um programa de segurança mais abrangente.
Outras limitações do DAST podem incluir:
DAST e SAST, ou teste estático de segurança de aplicações, são dois métodos de teste usados para identificar vulnerabilidades de segurança em aplicações da web. Porém, enquanto o DAST avalia os aplicações em seu ambiente de produção, imitando ataques de usuários mal-intencionados e identificando problemas de segurança, a SAST se aprofunda no código-fonte, procurando vulnerabilidades da aplicação do site.
Os especialistas em cibersegurança geralmente sugerem o uso do SAST e do DAST ao abordar os riscos de segurança para ter uma visão completa das possíveis vulnerabilidades. Por exemplo, examinando o código-fonte de um programa, as ferramentas SAST podem descobrir uma ampla gama de vulnerabilidades de segurança que o DAST pode deixar passar, incluindo injeção de SQL, estouro de buffer, ataques XXE e outros riscos do OWASP Top 10.
O uso de uma metodologia SAST também incentiva testes iniciais durante o desenvolvimento, reduzindo a probabilidade de falhas de segurança no código-fonte da aplicação durante as fases posteriores, levando a tempos de desenvolvimento mais curtos e segurança geral aprimorada.
