O que é detecção e resposta de rede (NDR)?

As redes são a base do mundo conectado de hoje e alvos principais de agentes de ameaças.

Tradicionalmente, as organizações dependiam de ferramentas de detecção de ameaças, como software antivírus, sistemas de detecção de intrusão (IDSs) e firewalls para garantir a segurança da rede.

Muitas dessas ferramentas utilizam uma abordagem baseada em assinatura para detecção, identificando ameaças associando indicadores de comprometimento (IOCs) a um banco de dados de assinaturas de ameaças cibernéticas.

Uma assinatura pode ser qualquer característica associada a um ataque cibernético conhecido, como uma linha de código de uma cepa particular de malware ou um assunto específico de e-mail de phishing. As ferramentas baseadas em assinatura monitoram redes em busca dessas assinaturas previamente descobertas e geram alertas quando as encontram.

Embora eficazes para bloquear ameaças cibernéticas conhecidas, as ferramentas baseadas em assinatura têm dificuldades para detectar ameaças novas, desconhecidas ou emergentes. Elas também têm dificuldades para detectar ameaças que não possuem assinaturas únicas ou que se assemelham a comportamentos legítimos, como:

Ataques cibernéticos usando credenciais roubadas para acessar a rede





Ataques de comprometimento de e-mail corporativo (BEC), onde hackers se passam por executivos ou sequestram suas contas de e-mail





Funcionários engajando-se inadvertidamente em comportamentos de risco, como salvar dados da empresa em um drive USB pessoal ou clicar em links maliciosos de e-mail

As gangues de ransomware e outras ameaças persistentes avançadas podem explorar essas lacunas de visibilidade para infiltrar-se nas redes, conduzir vigilância, escalar privilégios e lançar ataques em momentos oportunos.

A NDR pode ajudar as organizações a preencher as lacunas deixadas pelas soluções baseadas em assinatura e proteger redes modernas e cada vez mais complexas.

Usando análises avançadas, aprendizado de máquina e análise comportamental, a NDR pode detectar até mesmo ameaças potenciais sem assinaturas conhecidas. Dessa forma, a NDR fornece uma camada de segurança em tempo real, ajudando as organizações a identificar vulnerabilidades e ataques que outras ferramentas de segurança podem não detectar.