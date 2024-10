O que é criptografia assimétrica?

Quase tudo o que as pessoas fazem em seus computadores, telefones e, cada vez mais, em dispositivos de IoT, depende de criptografia para proteger os dados e garantir comunicações seguras.

Criptografia é o processo de transformar texto simples legível em texto cifrado ilegível para mascarar informações confidenciais de usuários não autorizados. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM, as organizações que usam a criptografia podem reduzir o impacto financeiro de uma violação de dados em mais de US$ 240.000.

A criptografia assimétrica, conhecida como criptografia de chave pública ou criptografia assimétrica, é um dos dois principais métodos ao lado da criptografia simétrica.

A criptografia assimétrica funciona por meio da criação de um par de chaves, uma pública e outra privada. Qualquer pessoa pode usar uma chave pública para criptografar dados. No entanto, apenas os detentores da chave privada correspondente podem descriptografar esses dados.

A principal vantagem da criptografia assimétrica é que ela elimina a necessidade de uma troca segura de chaves, que a maioria dos especialistas considera como o principal ponto de insegurança da criptografia simétrica.

No entanto, a criptografia assimétrica é mais lenta e consome mais recursos do que a simétrica. Por esse motivo, as organizações e os aplicativos de mensagens dependem cada vez mais de um método de criptografia híbrida, que usa a criptografia assimétrica para distribuição segura de chaves e a criptografia simétrica para trocas de dados subsequentes.