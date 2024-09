A E2EE é usada especialmente quando a privacidade é preocupação máxima. Exemplos de privacidade incluem assuntos sensíveis como documentos de negócios, detalhes financeiros, procedimentos legais, prontuário médico e conversas pessoais. Consequentemente, a falha em proteger os dados privados pode resultar em danos às empresas e seus clientes.

A criptografia de ponta a ponta pode proteger os dados contra ataques cibernéticos. Em 2020, por exemplo, o custo médio de uma violação de dados foi de USD 4,24 milhões globalmente e USD 9,05 milhões nos Estados Unidos. Esses custos incluem descoberta e resposta à violação, o custo do tempo de inatividade e a perda de receita e o dano à reputação de longo prazo de uma empresa e sua marca. E no caso de PII comprometida, isso pode levar à perda de confiança do cliente, multas regulamentares e até mesmo ações judiciais.

A criptografia de ponta a ponta oferece mais do que o envio de mensagens criptografadas. Também permite controlar o acesso de usuários autorizados aos dados armazenados. Um sistema centralizado de gerenciamento de políticas de usuários privilegiados oferece controle detalhado sobre quem tem acesso a quais informações. Com um sistema de gerenciamento centralizado de chaves que adere ao protocolo de interoperabilidade de gerenciamento de chaves (KMIP), as organizações podem criptografar e proteger dados em todos os níveis.