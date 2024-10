Análise preditiva criptografada em serviços financeiros

Embora o ML ajude a criar modelos preditivos para condições que vão desde fraude em transações financeiras até resultados de investimentos, muitas vezes as regulamentações e políticas impedem as organizações de compartilhar e minerar dados confidenciais. O FHE permite a computação de dados criptografados com modelos de ML sem expor as informações.

Privacidade na saúde e ciências biológicas

Apesar da eficiência da nuvem na hospedagem de cargas de trabalho para grandes estudos clínicos, os riscos de privacidade e as regulamentações da área de saúde geralmente tornam impraticável a transição dos hospitais para a nuvem. O FHE pode melhorar a aceitação de protocolos de compartilhamento de dados, aumentar o tamanho das amostras em pesquisas clínicas e acelerar o aprendizado com dados do mundo real.

Pesquisa criptografada em varejo e serviços de bens de consumo

A tecnologia permite o monitoramento em larga escala de como os consumidores pesquisam e acessam informações, mas os direitos de privacidade dificultam que as organizações monetizem esses dados. O FHE possibilita obter insights sobre o comportamento do consumidor, ao mesmo tempo em que oculta as dúvidas dos usuários e protege o direito do indivíduo à privacidade.