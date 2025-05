O que é computação confidencial?

Em 2019, um grupo de fabricantes de CPUs, provedores de nuvem e empresas de software (Alibaba, AMD, Baidu, Fortanix, Google, IBM, Red Hat®, Intel, Microsoft, Oracle, Swisscom, Tencent e VMware) formou o Confidential Computing Consortium1 (CCC) sob os auspícios da The Linux Foundation.

Os objetivos do CCC são definir padrões amplamente adotados para a computação confidencial e promover o desenvolvimento de ferramentas de código aberto voltadas para esse tipo de computação. Dois dos primeiros projetos de código aberto do consórcio, o Open Enclave SDK e o Red Hat Enarx, ajudam desenvolvedores a construir aplicações que podem ser executadas com ou sem modificações em diferentes plataformas TEE.

No entanto, algumas das tecnologias de computação confidencial mais amplamente utilizadas hoje foram introduzidas por empresas participantes antes da formação do Consortium. Por exemplo, a tecnologia Intel SGX (Software Guard Extensions), que habilita TEEs em processadores Intel Xeon, está disponível desde 2016. A IBM possui recursos de computação confidencial disponíveis em geral com seus servidores virtuais e bare metal na IBM Cloud.