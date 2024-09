Os red teams são profissionais de segurança ofensivos que testam a segurança de uma organização imitando as ferramentas e técnicas usadas por invasores do mundo real. O red team tenta contornar as defesas do blue team enquanto evita a detecção.

Os blue teams são equipes internas de segurança de TI que defendem uma organização contra invasores, incluindo red teams, e estão trabalhando constantemente para melhorar a cibersegurança de sua organização. Suas tarefas diárias incluem monitorar sistemas em busca de sinais de intrusão, investigação de alertas e resposta a incidentes.

Os purple teams não são realmente equipes, mas sim uma mentalidade cooperativa que existe entre os red teams e os blue teams. Embora os membros dos red teams e dos blue teams trabalhem para melhorar a segurança de sua organização, eles nem sempre compartilham seus insights uns com os outros. O papel do purple team é incentivar a comunicação e a colaboração eficientes entre as duas equipes para permitir a melhoria contínua de ambas as equipes e da cibersegurança da organização.