Como parte do teste de segurança, as equipes vermelhas são profissionais de segurança que interpretam os "vilões" para testar as defesas da organização contra os defensores da equipe azul.

Tão habilidosas quanto os agentes de ameaças reais, as equipes vermelhas sondam uma superfície de ataque em busca de maneiras de obter acesso, se firmar, mover-se lateralmente e exfiltrar dados. Essa abordagem contrasta com a metodologia por trás do teste de penetração (ou teste aberto), em que o foco é encontrar informações confidenciais ou vulnerabilidades de segurança exploráveis e testar as defesas de segurança cibernética para obter acesso aos controles de segurança.

Ao contrário dos cibercriminosos, os Red Teamers não pretendem causar danos reais. Em vez disso, seu objetivo é expor lacunas nas defesas de cibersegurança, ajudando as equipes de segurança a aprender e ajustar seu programa antes que um ataque real aconteça.