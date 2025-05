O que é Log4Shell?

Pesquisadores de segurança recomendam fortemente que as organizações priorizem a atualização de todas as instâncias do Log4J em suas redes para a versão mais recente, ou pelo menos para a versão 2.17.1. A aplicação de patches é a única maneira de corrigir completamente o Log4Shell.

No entanto, as equipes de segurança podem não conseguir aplicar patches em todas as instâncias do Log4J imediatamente. Instalações vulneráveis do Log4J muitas vezes estão presentes como dependências indiretas, ou seja, os ativos da empresa não usam o Log4J diretamente, mas dependem de outros aplicativos e serviços que o utilizam. De acordo com o Google, as instâncias Log4J mais vulneráveis têm mais de um nível de profundidade e algumas têm até nove níveis de profundidade.

Quando o Log4J é uma dependência indireta, torna-se muito mais difícil para as equipes de segurança localizá-lo. Quando o encontram, podem não conseguir aplicar o patch, dependendo de onde ele está. Se o Log4J estiver embutido em um pacote de software usado por um aplicativo de terceiros, a equipe de segurança precisará que o fornecedor atualize o Log4J por conta própria.

Mesmo quando o Log4J está presente como uma dependência direta, pode ser difícil identificá-lo. O processo de desenvolvimento de software é altamente complexo hoje, contando com grandes equipes e vastas matrizes de código pré-existente. Os desenvolvedores podem não perceber que seus aplicativos contêm versões vulneráveis do Log4J, pois essas instâncias podem ficar dentro de pacotes de software pré-escritos que os desenvolvedores não codificaram.

Em dezembro de 2022, 25% dos downloads do Log4J ainda estavam vulneráveis ao Log4Shell, o que significa que as pessoas estão usando versões desatualizadas do Log4J para criar novos ativos.

O Log4J é tão amplamente utilizado na cadeia de fornecimento de software que localizar e corrigir todas as instâncias vulneráveis levará pelo menos uma década, de acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Enquanto isso, as equipes de segurança podem tomar outras medidas para reduzir a exposição à rede.