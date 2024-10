Exemplos de privacidade de dados

A conformidade com regulamentos relevantes é a base de muitos esforços de privacidade de dados. Embora as leis de proteção de dados variem, geralmente elas definem as responsabilidades das organizações que coletam dados pessoais e os direitos dos titulares desses dados.

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)

O GDPR é um regulamento de privacidade da União Europeia que regula como as organizações dentro e fora da Europa lidam com os dados pessoais dos residentes da UE. Além de ser talvez a lei de privacidade mais abrangente, também está entre as mais rigorosas. As penalidades por não conformidade podem chegar a EUR 20 milhões ou 4% da receita mundial da organização no ano anterior, o que for maior.

Lei de Proteção de Dados do Reino Unido de 2018

A Lei de proteção de dados de 2018 é, essencialmente, a versão do Reino Unido do GDPR. Ela substitui uma lei anterior de proteção de dados e implementa muitos dos mesmos direitos, requisitos e penalidades que seu equivalente da UE.

Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA)

A PIPEDA do Canadá regula como as empresas do setor privado coletam e utilizam dados dos consumidores. A PIPEDA concede aos titulares de dados um controle significativo sobre suas informações, mas se aplica apenas a dados usados para fins comerciais. Dados usados para outros fins, como jornalismo ou pesquisa, são isentos.

Leis de proteção de dados nos EUA

Muitos estados dos EUA têm suas próprias leis de privacidade de dados. O mais proeminente deles é o California Consumer Privacy Act (CCPA), que se aplica a praticamente qualquer organização com um site, devido à forma como define o ato de "fazer negócios na Califórnia".

A CCPA permite que os californianos impeçam a venda de seus dados e solicitem sua exclusão, entre outros direitos. As organizações podem enfrentar multas de até USD 7.500 por violação. O preço pode aumentar rapidamente. Se uma empresa vender dados de usuários sem consentimento, cada registro vendido seria considerado uma violação.

Os EUA não possuem regulamentações amplas de privacidade de dados a nível nacional, mas possuem algumas leis mais direcionadas.

De acordo com a Lei de Proteção da Privacidade das Crianças na Internet (COPPA), as organizações devem obter a permissão dos pais antes de coletar e processar dados de qualquer pessoa com menos de 13 anos. As regras para o tratamento de dados de crianças podem se tornar ainda mais rigorosas se a Lei de Segurança On-line para Crianças (KOSA), atualmente em consideração no Senado dos EUA, for aprovada. A KOSA exigiria que os serviços on-line adotassem as configurações de privacidade mais restritivas para usuários com menos de 18 anos.

A Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Planos de Saúde (HIPAA) é uma lei federal que trata de como os prestadores de serviços de saúde, companhias de seguros e outras empresas protegem informações pessoais de saúde.

O Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS)

O Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI DSS) não é uma lei, mas um conjunto de padrões desenvolvidos por um consórcio de empresas de cartões de crédito, incluindo Visa e American Express. Esses padrões descrevem como as empresas devem proteger os dados dos cartões de pagamento dos clientes.

Embora o PCI DSS não seja um requisito legal, empresas de cartões de crédito e instituições financeiras podem multar empresas que não estejam em conformidade ou até mesmo proibi-las de processar cartões de pagamento.