Quase todas as atividades online deixam vestígios. Alguns desses vestígios são evidentes, como uma postagem pública nas redes sociais. Outros são mais sutis, como os cookies que os sites usam para acompanhar os visitantes. Cada vestígio que uma pessoa ou empresa deixa para trás, reunidos, formam sua pegada de carbono digital.

Embora os usuários da internet e as organizações tenham pegadas de carbono digitais, elas diferem de maneiras significativas. A pegada de uma pessoa consiste nos dados pessoais que ela compartilha direta e indiretamente. Isso inclui atividade da conta online, histórico de navegação e as informações que os corretores de dados coletam em segundo plano.

A pegada de carbono de uma organização é mais complexa. Consiste em toda a presença online da empresa, incluindo todos os seus ativos, conteúdos e atividades públicas e privadas voltados para a internet. Sites oficiais, dispositivos conectados à internet e bancos de dados confidenciais fazem parte da pegada de carbono de uma empresa. Até mesmo as ações dos funcionários (por exemplo, o envio de e-mails de contas da empresa) aumentam a pegada de carbono de uma empresa.

Este artigo se concentra nas pegadas de carbono organizacionais. A presença organizacional está se tornando cada vez maior e mais distribuída, impulsionada por tendências como o boom da nuvem e o trabalho remoto. Esse crescimento traz riscos. Cada aplicação, dispositivo e usuário em uma pegada de carbono digital é um alvo dos cibercriminosos. Os hackers podem invadir as redes da empresa explorando vulnerabilidades, sequestrando contas ou enganando usuários. Em resposta, as equipes de cibersegurança estão adotando ferramentas que oferecem maior visibilidade e controle sobre a pegada de carbono da empresa.