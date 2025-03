O que é segurança da IA?

À medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, eles se tornam mais profundamente integrados às vidas das pessoas e às áreas críticas do mundo real, como infraestrutura, finanças e segurança nacional. Essas tecnologias podem ter impactos positivos e negativos sobre as organizações que as utilizam e a sociedade como um todo.

As preocupações com os impactos negativos da IA são cada vez maiores. Uma pesquisa de 2023 descobriu que 52% dos americanos estavam mais preocupados do que animados com o aumento do uso da inteligência artificial.1 Outra descobriu que 83% se preocupam com o fato de a IA poder acidentalmente levar a um evento catastrófico.2

Outras pesquisas mostram que as preocupações não são infundadas: um relatório de 2024 descobriu que 44% dos entrevistados disseram que suas organizações sofreram consequências negativas (como problemas de imprecisão ou cibersegurança) com o uso da IA.3 Os esforços de segurança são frequentemente tratados como uma reflexão tardia: de acordo com o 2023 Impact Report do Center for AI Safety, apenas 3% das pesquisas técnicas se concentram em tornar a IA mais segura.4

Para a sociedade como um todo, as medidas de segurança da IA são necessárias para proteger a segurança pública, a privacidade e os direitos fundamentais. Sistemas de IA que são tendenciosos, opacos ou que não estão em conformidade com os valores humanos podem perpetuar ou ampliar as desigualdades sociais.

Os especialistas também temem que alguns sistemas avançados de IA possam se tornar tão ou mais inteligentes que os seres humanos. A inteligência artificial geral (AGI) refere-se a possíveis sistemas de IA que entendem, aprendem e realizam tarefas de pensamento da mesma forma que os seres humanos. A superinteligência artificial (ASI) refere-se a sistemas hipotéticos de IA com um escopo intelectual e funções cognitivas mais avançadas do que qualquer ser humano. O desenvolvimento da AGI e da ASI levanta preocupações de que tais sistemas seriam perigosos se não estivessem alinhados com os valores humanos ou sujeitos à supervisão humana. Com tanta autonomia, os críticos dizem que esses sistemas representariam uma ameaça existencial para a humanidade.

Do ponto de vista das empresas, a IA segura ajuda a construir a confiança do consumidor, proteger contra responsabilidades legais e evitar tomadas de decisões inadequadas. As organizações que tomam medidas para garantir que o uso da IA esteja alinhado com seus valores podem evitar consequências negativas para si mesmas e para seus clientes.