O que é interpretabilidade da IA?

A interpretabilidade da IA se concentra na compreensão do funcionamento interno de um modelo de IA, enquanto a explicabilidade da IA visa fornecer razões para as saídas do modelo.

A interpretabilidade tem a ver com transparência, permitindo que os usuários compreendam a arquitetura do modelo, as funcionalidades que ele utiliza e como os combina para fornecer previsões. Os processos de tomada de decisões de um modelo interpretável são facilmente entendidos por seres humanos. Maior interpretabilidade requer maior divulgação de suas operações internas.

A explicabilidade diz respeito à verificação ou ao fornecimento de justificativas para as saídas do modelo, geralmente depois que ele faz suas previsões. A IA explicável (XAI) é usada para identificar os fatores que levaram aos resultados. Vários métodos de explicabilidade podem ser usados para apresentar os modelos de forma a tornar seus processos complexos e a ciência de dados subjacente claros para um ser humano usando linguagem natural.