Quando o conhecimento não é facilmente acessível dentro de uma organização, pode ser incrivelmente caro para uma empresa, pois um tempo valioso é gasto buscando informações relevantes em vez de concluir tarefas focadas em resultados.

Um sistema de gerenciamento de conhecimento (KMS) aproveita o conhecimento coletivo da organização, levando a melhores eficiências operacionais. Esses sistemas são auxiliados pelo uso de uma base de conhecimento. Geralmente são fundamentais para o gerenciamento de conhecimento bem-sucedido, proporcionando um local centralizado para armazenar informações e acessá-las prontamente.

As empresas com uma estratégia de gestão do conhecimento alcançam resultados comerciais com mais rapidez, pois o aumento da aprendizagem organizacional e da colaboração entre os membros da equipe facilita a tomada de decisões mais rápidas em toda a empresa. Ele também simplifica mais processos organizacionais, como treinamento e integração, levando a relatos de maior satisfação e retenção de funcionários.