Ao entrar em contato com a IBM, a LegalMation recebeu acesso a um ambiente de testes do IBM Watson Discovery para começar a explorar os serviços. “O Watson é o líder absoluto em IA para empresas”, diz Lee. “Ele não apenas oferece os recursos de linguagem natural de que precisamos, mas, do ponto de vista do marketing, a marca Watson reduz automaticamente grande parte do ceticismo que as pessoas do setor jurídico podem ter inicialmente em relação às soluções de IA”.

Apoiados pela funcionalidade de IA líder de mercado e por um consultor confiável, os fundadores da LegalMation identificaram um ponto crítico a ser resolvido com a tecnologia: as horas gastas na elaboração de respostas durante os estágios iniciais do processo judicial.

“Perguntamos a nós mesmos: qual é a tarefa mais tediosa enfrentada por um jovem advogado?”, diz Suh. “É basicamente a primeira fase, quando você recebe uma reclamação e precisa elaborar um primeiro pacote de trabalho, o que pode levar de 6 a 10 horas”.

Criando uma solução de IA projetada para analisar reclamações e criar rascunhos de resposta em fase inicial, a LegalMation viu um enorme potencial para ajudar as organizações jurídicas não apenas a economizar tempo e reduzir custos, mas também a transferir recursos limitados para se concentrar em tarefas de maior valor, como a estratégia do processo judicial. Para desenvolver a oferta inédita, a empresa precisou primeiro treinar Watson na linguagem exclusiva do processo judicial civil.

A LegalMation reuniu uma equipe de especialistas no assunto (SMEs) para usar o IBM Watson Knowledge Studio e o IBM Watson Natural Language Understanding em execução na infraestrutura do IBM Cloud para criar um modelo específico de domínio focado em terminologia e conceitos jurídicos. A equipe fez o upload de milhares de reclamações e respostas de processos judiciais, especificando entidades e relacionamentos para analisar, entender e utilizar na formulação de nova documentação de fase inicial. Refinando os resultados ao longo do tempo, a LegalMation desenvolveu um modelo inteligente e altamente eficaz para combinar com seu próprio software proprietário.

Em apenas seis meses, a LegalMation criou uma prova de conceito para testar internamente e com vários clientes potenciais. Depois de mais nove meses de testes e refinamentos, a empresa colocou sua oferta em produção para um lançamento público oficial.