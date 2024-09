Muitas organizações recebem milhares de consultas de serviço por dia, o que é desafiador o suficiente. Mas adicione uma pandemia global à mistura e lidar com as solicitações básicas da central de atendimento se tornará ainda mais exigente. O Escriturário do Tribunal Superior do Condado de Maricopa estava vivenciando exatamente isso.

Situado em Phoenix, Arizona, o Gabinete do Escriturário fornece serviços financeiros e de gerenciamento de registros para o sistema de justiça do condado, a comunidade jurídica e o público. Os cidadãos do Condado de Maricopa, uma comunidade de 27 cidades e quase 4,6 milhões de pessoas, entram em contato com solicitações urgentes, aplicações de licenciamento de casamento, acesso a registros judiciais e solicitações de renovação de passaporte. É essencial que os funcionários do Condado de Maricopa possam fornecer aos cidadãos acesso justo e oportuno a esses serviços e que essas solicitações não sejam atendidas, mesmo que os funcionários não estejam fisicamente no escritório 24 horas por dia, 7 dias por semana.

No entanto, lidar com grandes volumes de solicitações deixou a equipe parando em tarefas complexas do dia a dia para passar a maior parte do tempo atendendo chamadas, respondendo a perguntas rotineiras e transferindo clientes para diferentes departamentos. À medida que o aumento dos tempos de atendimento continuava aumentando, aumentava também a frustração de clientes e funcionários. O objetivo era centralizar a experiência do cliente aplicando novas tecnologias para proporcionar aos clientes uma experiência melhor. Aaron Judy, Chefe de Inovação e IA no Gabinete do Escriturário, liderou o cargo modernizador do escritório.