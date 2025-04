Explorando questões de privacidade na era da IA

As organizações devem responder às solicitações dos indivíduos para saber quais de seus dados estão sendo usados em um sistema de IA. As organizações também devem fornecer proativamente relatórios gerais resumidos ao público sobre como os dados das pessoas são usados, acessados e armazenados. Em relação aos dados de domínios confidenciais, as organizações também devem relatar falhas ou violações de segurança que causaram vazamentos de dados.

Ferramentas e programas de governança de dados podem ajudar as empresas a seguir as recomendações do OSTP e outras melhores práticas de privacidade da IA. As empresas podem implementar ferramentas de software para:

Realizar avaliações de risco de privacidade nos modelos que usam

Crie dashboards com informações sobre ativos de dados e o status das avaliações de privacidade

Habilite o gerenciamento de problemas de privacidade, incluindo a colaboração entre proprietários de privacidade e proprietários de dados

Habilite a privacidade de dados por meio de abordagens como anonimização de dados de treinamento, criptografia de dados e minimização de dados usados pelos algoritmos de aprendizado de máquina (Saiba mais aqui.)

À medida que as leis de IA e privacidade de dados evoluem, as soluções emergentes de tecnologia podem permitir que as empresas acompanhem as mudanças regulatórias e estejam preparadas caso os reguladores solicitem auditorias. Soluções de ponta automatizam a identificação de mudanças regulatórias e a conversão em políticas executáveis.