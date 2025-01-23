As soluções de ASPM são essenciais para lidar com a segurança de aplicações em ambientes de computação modernos.

No passado, as empresas dependiam de testes de segurança de aplicações (AST) para manter a segurança dos ecossistemas de aplicações. As soluções de AST por si só poderiam proteger aplicações monolíticas com código proprietário e ciclos de lançamento mais longos. No entanto, o desenvolvimento de software evoluiu significativamente desde então.

Muitas aplicações modernas usam dependências de código aberto, interfaces de programação de aplicativos (APIs), microsserviços, contêineres e infraestrutura como código (IaC). Essas ferramentas geralmente operam em silos, ou seja, independentemente umas das outras, o que pode dificultar a coordenação eficiente de varreduras, racionalizar descobertas e lidar com problemas de segurança para as equipes. As empresas também estão recorrendo cada vez mais a práticas de desenvolvimento ágeis e DevOps, que aceleraram os ciclos de lançamento de mensais para semanais, diários ou até mesmo várias vezes ao dia.

Além disso, as aplicações frequentemente expõem os endpoints de APIs aos usuários. Junto com a variedade de outros componentes em uma stack de aplicativos, os endpoints expostos expandem a superfície de ataque para agentes maliciosos.

Considerando todos os fatores, o AppSec se tornou um empreendimento complexo na era moderna.

As soluções de ASPM buscam lidar com as necessidades de segurança de aplicações modernas e desenvolvimento de aplicações, preenchendo a lacuna entre ferramentas díspar de teste e desenvolvimento operando no mesmo ambiente. Sem o ASPM, a grande diversidade de componentes em um ecossistema de aplicativos de nível empresarial pode introduzir atrito e vulnerabilidades de segurança.

O ASPM oferece às empresas uma abordagem sistemática e holística à segurança de aplicação de rede que se integra sem dificuldades aos processos operacionais e de desenvolvimento e fornece às equipes de TI uma visão unificada de todo o stack.