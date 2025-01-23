O que é o gerenciamento de postura de segurança de aplicações (ASPM)?

Autores

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

O que é o gerenciamento de postura de segurança de aplicações (ASPM)?

O gerenciamento de postura de segurança de aplicações (ASPM) é uma abordagem de cibersegurança que se concentra na proteção das aplicações contra ameaças à segurança durante todo o ciclo de vida das aplicações.

Ele ajuda as equipes de segurança e desenvolvimento a monitorar, avaliar e melhorar continuamente a postura de segurança de aplicações empresariais personalizadas para evitar violações de dados, proteger informações confidenciais e manter a conformidade com os padrões regulatórios.

As ferramentas de ASPM funcionam como parte de um plano abrangente de cibersegurança. Elas permitem que as empresas implementem controles de segurança dinâmicos que ajudam a manter uma forte postura de segurança de aplicações e a identificar e mitigar os riscos comerciais com mais eficiência.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Por que o ASPM é importante para a segurança de aplicações (AppSec)?

As soluções de ASPM são essenciais para lidar com a segurança de aplicações em ambientes de computação modernos.

No passado, as empresas dependiam de testes de segurança de aplicações (AST) para manter a segurança dos ecossistemas de aplicações. As soluções de AST por si só poderiam proteger aplicações monolíticas com código proprietário e ciclos de lançamento mais longos. No entanto, o desenvolvimento de software evoluiu significativamente desde então.

Muitas aplicações modernas usam dependências de código aberto, interfaces de programação de aplicativos (APIs), microsserviços, contêineres e infraestrutura como código (IaC). Essas ferramentas geralmente operam em silos, ou seja, independentemente umas das outras, o que pode dificultar a coordenação eficiente de varreduras, racionalizar descobertas e lidar com problemas de segurança para as equipes. As empresas também estão recorrendo cada vez mais a práticas de desenvolvimento ágeis e DevOps, que aceleraram os ciclos de lançamento de mensais para semanais, diários ou até mesmo várias vezes ao dia.

Além disso, as aplicações frequentemente expõem os endpoints de APIs aos usuários. Junto com a variedade de outros componentes em uma stack de aplicativos, os endpoints expostos expandem a superfície de ataque para agentes maliciosos.

Considerando todos os fatores, o AppSec se tornou um empreendimento complexo na era moderna.

As soluções de ASPM buscam lidar com as necessidades de segurança de aplicações modernas e desenvolvimento de aplicações, preenchendo a lacuna entre ferramentas díspar de teste e desenvolvimento operando no mesmo ambiente. Sem o ASPM, a grande diversidade de componentes em um ecossistema de aplicativos de nível empresarial pode introduzir atrito e vulnerabilidades de segurança.

O ASPM oferece às empresas uma abordagem sistemática e holística à segurança de aplicação de rede que se integra sem dificuldades aos processos operacionais e de desenvolvimento e fornece às equipes de TI uma visão unificada de todo o stack.

Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

Características principais das soluções de ASPM

As estratégias de ASPM são tipicamente automatizadas por plataformas de AppSec avançadas. No entanto, para visibilidade e cobertura completas de segurança, as ferramentas de ASPM devem fornecer funcionalidades de AST e segurança de pipeline (ou segurança da cadeia de suprimentos) e recursos de integração que permitam integrações com outras ferramentas de desenvolvimento e segurança.

As plataformas de ASPM podem oferecer às empresas:

Observabilidade full stack

As soluções de ASPM oferecem ampla visibilidade em toda a stack de aplicação, abrangendo infraestrutura, código, configurações, permissões, dependências e vulnerabilidades em ambientes locais, na nuvem e híbridos. A observabilidade abrangente ajuda as equipes de desenvolvimento a eliminar os pontos cegos de segurança e a identificar e mitigar proativamente os possíveis riscos das aplicações.

Resultados consolidados dos testes de segurança

As plataformas de ASPM reúnem descobertas de várias varreduras de segurança em toda a rede para identificar vulnerabilidades de software, dependências em risco e configurações incorretas. Alguns provedores de digitalização oferecem funcionalidades de ASPM que aprimoram as ferramentas de digitalização nativas de uma empresa. No entanto, muitas soluções de ASPM podem funcionar com qualquer ferramenta de digitalização e unificar resultados de várias fontes, independentemente de mudanças de fornecedores ou novas tecnologias.

Monitoramento e avaliação de riscos em tempo real

As ferramentas de ASPM usam monitoramento contínuo em tempo real para identificar problemas de segurança à medida que surgem. Isso ajuda as organizações a se manterem informadas sobre sua postura de AppSec e possibilita o gerenciamento de riscos dinâmico.

As ferramentas de ASPM podem, então, agregar e avaliar ameaças à segurança para correlacionar as descobertas; avaliar seu possível impacto na postura de segurança da organização; e fazer a triagem com base na gravidade, explorabilidade e impacto no negócio (um processo chamado pontuação baseada em risco).

Detecção e remediação automáticas de ameaças

O ASPM usa automação inteligente para identificar ameaças com base em padrões, comportamentos e regras de segurança estabelecidas. Ele também apresenta sugestões automatizadas e inicia fluxos de trabalho de remediação para resolver problemas rapidamente, minimizando o tempo médio para reparo (MTTR).

Se, por exemplo, um teste de segurança apresentar um resultado negativo, uma ferramenta de ASPM de alta qualidade gerará automaticamente um ticket de reparo; e se o problema afetar aplicativos ou serviços de missão crítica, o sistema o encaminhará automaticamente para reparo prioritário.

Monitoramento e geração de relatórios de conformidade

As ferramentas de ASPM usam funcionalidades de monitoramento contínuo para ajudar as empresas a manter a conformidade com os regulamentos dos setores e os frameworks de segurança sem o ônus de auditorias manuais. Elas oferecem relatórios detalhados e trilhas de auditoria que permitem que as equipes de segurança e conformidade rastreiem a adesão aos frameworks e aos padrões setoriais específicos (HIPAA, por exemplo).

Alertas contextualizados

Em vez de inundar as equipes com alertas de segurança excessivos, as soluções ASPM correlacionam dados em toda a stack de aplicativos para fornecer inteligência de ameaças e melhorar as estratégias de priorização de respostas. Os insights baseados em contexto dão às equipes de segurança uma compreensão mais clara de cada vulnerabilidade (se ela afeta um ativo de alto valor, por exemplo) para que possam tomar decisões informadas mais rapidamente.

Integração com DevOps e DevSecOps

O ASPM pode ser integrado a pipelines de integração contínua/implementação contínua (CI/CD) para ajudar as empresas a acompanhar os ciclos de desenvolvimento acelerados. As ferramentas de ASPM usam uma abordagem de "shift left", executando verificações de segurança no início do processo de desenvolvimento de software, quando geralmente são mais fáceis e baratas de corrigir. As


estratégias de "shift left" permitem que as empresas lidem com as ameaças antes que elas atinjam a produção e incorporem considerações de segurança ao fluxo de trabalho de desenvolvimento.

Racionalização de ferramentas

O ASPM permite que as organizações avaliem sua adoção, cobertura e sobreposição de ferramentas dentro do ecossistema de desenvolvimento de software. Essa avaliação ajuda a identificar lacunas e eliminar redundâncias.

A racionalização de ferramentas também ajuda as empresas a rastrear os recursos computacionais e financeiros exigidos por cada ferramenta. Com essas informações, as organizações podem gerenciar mais facilmente os orçamentos de TI e decidir quais ferramentas manter, aposentar ou substituir.  

Tecnologia de IA e ASPM

Ferramentas e estratégias avançadas de automação de segurança ajudam as empresas a fortalecer melhor as arquiteturas de TI complexas e em expansão de hoje. E a inteligência artificial (IA) transformou todos eles, incluindo o ASPM.

As tecnologias de IA e aprendizado de máquina (ML) têm o poder de aprimorar significativamente os recursos de segurança do ASPM. As funcionalidades baseadas em IA nas ferramentas de ASPM realizam automaticamente análises de dados de segurança para identificar tendências e anomalias, para que as equipes possam prever e lidar melhor com os problemas de segurança antes que eles criem problemas maiores.

As soluções de ASPM orientadas por IA também podem melhorar o processo de remediação. Usando grandes modelos de linguagem (LLMs) treinados em segurança de dados, riscos de segurança e tarefas de remediação, as ferramentas de ASPM podem gerar insights praticáveis -- priorizados por criticidade -- para que a equipe de segurança possa lidar com as vulnerabilidades de forma mais eficiente.

ASPM versus testes de segurança de aplicações (AST)

AST é um termo genérico para um grupo de soluções tradicionais de segurança de aplicações que verificam os riscos de segurança das aplicações de software.

O teste estático de segurança de aplicações (SAST) adota uma abordagem de "caixa-branca" (focado internamente), escaneando os repositórios de código-fonte em busca de vulnerabilidades conhecidas sem executar o programa. O teste dinâmico de segurança de aplicações (DAST) usa uma abordagem de "caixa-preta" (com foco externo), testando as aplicações em seu ambiente de tempo de execução do lado de fora e empregando ataques simulados para imitar agentes maliciosos.

O teste interativo de segurança de aplicações (IAST), que combina elementos de SAST e DAST, analisa as aplicações em tempo de execução dentro do servidor de aplicativos (para que ele possa acessar o código-fonte) para dar aos desenvolvedores uma visão mais abrangente dos problemas de segurança. E a análise de composição de software (SCA) se concentra na identificação de vulnerabilidades em componentes e bibliotecas de terceiros em uma aplicação.

As práticas de AST são inestimáveis para a segurança de aplicativos — elas permitem que as empresas identifiquem problemas de segurança específicos em uma aplicação. No entanto, as metodologias de AST são frequentemente usadas de forma independente, geralmente para avaliações pontuais em estágios específicos do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). As varreduras de AST, portanto, fornecerão apenas a compreensão de um problema específico com uma aplicação específica em um momento específico.

O ASPM incorpora técnicas de AST, mas oferece uma abordagem mais ampla e holística. O ASPM fornece insights sobre a postura de segurança geral de uma empresa e oferece orientação estratégica para melhorar a segurança de aplicações ao longo do tempo. Os serviços de ASPM também buscam integrar estratégias de segurança em todo o ciclo de vida da aplicação e em várias ferramentas e plataformas.

ASPM versus orquestração e correlação de segurança de aplicações (ASOC)

O ASOC, frequentemente visto como o precursor do ASPM, integra e automatiza várias políticas de segurança, ferramentas e fluxos de trabalho para simplificar as operações de segurança de aplicações. Ele se concentra principalmente em correlacionar dados de segurança de várias fontes para aprimorar a detecção e a remediação de ameaças antes que as vulnerabilidades entrem no pipeline de produção.

As ferramentas de ASOC oferecem às empresas uma plataforma de orquestração em um único painel, que pode se integrar e agregar alertas de segurança de diferentes ferramentas de segurança.

Enquanto os serviços de ASOC oferecem às equipes a capacidade de implementar fluxos de trabalho de agregação de dados e correlação, o ASPM permite realizar monitoramento contínuo e detecção de riscos em tempo real e automatizar fluxos de trabalho de remediação em todo o pipeline de desenvolvimento. Dessa forma, os ASPMs representam uma abordagem mais ampla e holística à segurança de aplicações.

As ferramentas de ASPM frequentemente usam funcionalidades de ASOC (juntamente com DevSecOps e práticas de observabilidade) para agregar dados de aplicações e automatizar práticas de segurança específicas de aplicativos nas fases iniciais de design e por meio de integração, testes, entrega e implementação.

APSM vs. gerenciamento de segurança de postura da nuvem (CPSM)

Tanto o ASPM quanto o CSPM são essenciais para estratégias robustas de cibersegurança, especialmente para organizações que buscam fortalecer sua postura de segurança de aplicações. Enquanto o APSM prioriza a segurança das aplicações de software em diversos ambientes, o CSPM é específico do ambiente, focando na segurança da infraestrutura de nuvem.

O CPSM é uma tecnologia de cibersegurança que unifica a identificação e a remediação de riscos em ambientes e serviços multinuvem e de nuvem híbrida, incluindo infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS). Ele funciona por:

  • Como descobrir e catalogar nativamente os ativos de nuvem de uma organização
  • Monitoramento contínuo em relação aos frameworks de segurança e conformidade estabelecidos
  • Como ajudar as equipes a encontrar e corrigir rapidamente ameaças à segurança

As ferramentas de CSPM fornecem segurança avançada para todos os tipos de ambientes de nuvem, mas normalmente não verificam a camada de aplicação da rede (ou qualquer infraestrutura no local).

As ferramentas de ASPM agregam dados de segurança de diferentes dispositivos de escaneamento de segurança em uma aplicação stack para oferecer aos desenvolvedores full stack observability e ajudar as equipes a implementar a automação de postura de segurança de ponta a ponta. No entanto, diferentemente das ferramentas de CSPM, as ferramentas de ASPM não fazem nenhuma varredura sozinhas; eles apenas executam fluxos de trabalho de agregação para os verificadores de segurança de aplicativos existentes.

Além disso, as ferramentas de ASPM são normalmente integradas ao ciclo de vida de desenvolvimento de software, enquanto as soluções de CSPM são usadas com ferramentas operacionais e de cloud management.

No desenvolvimento de software moderno, os aplicativos e componentes da infraestrutura frequentemente estão interligados. Sem os recursos de agregação de segurança da camada de aplicativo do APSM e as funcionalidades de verificação de nuvem do CPSM, as equipes podem ter que lidar com silos de dados em mudança que criam lacunas na cobertura de segurança da rede.

ASPM versus plataformas de proteção de aplicações nativas da nuvem (CNAPPs)

Os CNAPPs combinam gerenciamento de postura de segurança em nuvem (CSPM), plataformas de proteção de carga de trabalho em nuvem (CWPPs) e varredura de infraestrutura como código (IaC) , e outras funcionalidades para oferecer proteção em tempo de execução e varredura de vulnerabilidades para contêineres. Eles também podem aplicar Kubernetes e políticas de rede, bem como proteger e integrar-se a ferramentas de implementação e orquestração em nuvem.

Com os CNAPPs, as empresas obtêm observabilidade e segurança em tempo de execução para aplicações nativas da nuvem em produção. Da mesma forma, as ferramentas de ASPM fornecem visibilidade refinada, mas se concentram em proteger a camada de aplicação de uma infraestrutura, incluindo quaisquer configurações de contêineres e IaC.

O ASPM também pode integrar as funções de segurança de aplicativos com a cobertura de segurança em nuvem do CNAPP para estender as funcionalidades de visibilidade para a infraestrutura no local.

Benefícios e casos de uso do ASPM

Escolher a solução de ASPM certa pode oferecer às empresas:

  • Inventário atualizado. As ferramentas de ASPM podem catalogar automaticamente aplicações e suas dependências (incluindo bibliotecas, arquivos de configuração, microsserviços, APIs, bancos de dados, serviços de terceiros e variáveis ambientais) para estabelecer linhas de base e índices. Os recursos dinâmicos de gerenciamento de inventário ajudam as equipes a entender melhor a postura de segurança da arquitetura e realizar análises de risco mais precisas.  
  • Resposta mais rápida a incidentes. O ASPM agiliza a resposta e remediação de incidentes com fluxos de trabalho automatizados (criação e escalonamento de tickets), minimizando interrupções de rede e reduzindo o MTTR.
  • Resiliência de aplicações. Ao usar processos de segurança automatizados e monitoramento contínuo em tempo real, o ASPM ajuda a proteger a função ideal da aplicação diante de ameaças emergentes. O ASPM também permite que as organizações desenvolvam aplicações de alta qualidade capazes de resistir a ameaças de segurança em evolução, reduzindo o risco de futuras violações e falhas do sistema.
  • Melhor consciência de desvio. Desvio refere-se a riscos de segurança inesperados que surgem quando há modificações no código ou na configuração de uma aplicação. As ferramentas de ASPM gerenciam desvios usando linhas de base estabelecidas para medir desvios e implementando controle de versão para arquitetura de aplicação. Elas detectam quaisquer alterações não autorizadas ou inesperadas para que desvios problemáticos sejam resolvidos prontamente e os aplicativos permaneçam seguros ao longo do tempo.
  • Visibilidade baseada em dados. O ASPM consolida as descobertas de segurança de todos os programas e ferramentas AppSec em um único dashboard, fornecendo às equipes dados em tempo real sobre vulnerabilidades em código, componentes, APIs e processos de segurança. A visibilidade aprimorada do código para a nuvem permite que as equipes resolvam ameaças à segurança antes que elas aumentem ou afetem a experiência do usuário.
  • Segurança e operações aprimoradas. O ASPM coloca a segurança de aplicações em primeiro lugar na estratégia de DevOps. Uma prática sólida de ASPM foca em código seguro para aplicativos de maior qualidade. A segurança mais forte acelera a detecção, impede mais ataques e proporciona mais tempo para inovação.
  • Colaboração sem dificuldades entre as equipes de segurança e desenvolvimento. O ASPM incorpora verificações de segurança e mitigação de ameaças no fluxo de trabalho de desenvolvimento. Isso permite que os desenvolvedores obtenham feedback oportuno das equipes de segurança e acelere o lançamento de softwares seguros.
  • Escalabilidade simplificada. Como as plataformas de ASPM automatizam as verificações de segurança e os processos de resolução de ameaças para aplicações no pipeline de CI/CD, as organizações podem expandir sua postura de segurança com mais facilidade à medida que a rede cresce.
  • Melhor segurança de APIs. O ASPM aprimora a segurança de API ao fornecer um inventário completo de APIs internas, externas e de terceiros, incluindo endpoints conhecidos e desconhecidos. A descoberta de APIs contínua garante que o inventário seja atualizado automaticamente à medida que novas APIs são adicionadas ou APIs existentes são alteradas. Isso ajuda a manter as equipes de segurança informadas com os dados mais recentes.
Soluções relacionadas
Soluções de segurança corporativa

Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.

 Explore as soluções de cibersegurança
Serviços de cibersegurança

Transforme sua empresa e gerencie riscos com consultoria em cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Conheça os serviços de segurança cibernética
    Cibersegurança de inteligência artificial (IA)

    Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções de cibersegurança impulsionadas por IA.

         Explore a cibersegurança da IA
    Dê o próximo passo

    Quer você necessite de soluções de segurança de dados, gerenciamento de endpoints ou gerenciamento de acesso e identidade (IAM), nossos especialistas estão prontos para trabalhar com você para alcançar uma postura de segurança forte. Transforme sua empresa e gerencie os riscos com um líder mundial em consultoria de cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Explore as soluções de cibersegurança Descubra os serviços de cibersegurança