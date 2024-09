Comunicação segura

Um dos casos de uso mais comuns da criptografia é fornecer comunicação segura pela internet. O Transport Layer Security (TLS) e seu antecessor, Secure Sockets Layer (SSL), usam protocolos criptográficos para estabelecer conexões protegidas entre navegadores da web e servidores. Esse canal seguro garante que os dados compartilhados entre o navegador de um usuário e um site permaneçam privados e não possam ser interceptados por agentes mal-intencionados.

A criptografia também é usada em aplicações de mensagens comuns, como e-mail e WhatsApp, para fornecer criptografia de ponta a ponta (E2EE) e manter a privacidade das conversas dos usuários. Com a E2EE, somente o remetente e o destinatário pretendido podem descriptografar e ler suas mensagens, tornando quase impossível que terceiros (incluindo os próprios provedores de serviços dos usuários) acessem o conteúdo.

Criptografia de Dados

A criptografia de dados é uma forma amplamente utilizada de criptografia que protege informações confidenciais armazenadas em vários dispositivos, como discos rígidos, smartphones e serviços de armazenamento em nuvem. Algoritmos de criptografia fortes, como o AES, transformam efetivamente o texto simples em texto cifrado, garantindo que, mesmo que uma parte não autorizada obtenha acesso, ela não será capaz de descriptografar dados confidenciais sem acesso à chave de criptografia dos usuários autorizados.

Integridade dos dados

A criptografia também é usada para garantir a integridade dos dados. As funções de hash são um tipo de algoritmo criptográfico que gera hashes de tamanho fixo (também conhecidos como resumos) de dados, transformando, essencialmente, um conjunto de dados em um número de hash numérico exclusivo. Esses hashes são tão exclusivos que alterar até mesmo um único caractere ou espaço no texto simples produziria um valor numérico totalmente diferente. Destinatários, aplicações ou sites podem verificar a integridade dos dados comparando o hash dos dados recebidos com o hash esperado e podem confirmar se os dados não foram alterados durante a transmissão.

As funções de hash também são usadas com frequência para verificar senhas de usuários sem a necessidade de criar um banco de dados vulnerável de senhas privadas no lado do cliente. Em vez disso, serviços como portais bancários online coletarão e armazenarão apenas os hashes das senhas dos usuários. Mesmo que esse banco de dados fosse roubado, um agente mal-intencionado não seria capaz de deduzir a senha de nenhum usuário apenas com base em seu hash.

Autenticação

Verificar a autenticidade das informações enviadas e recebidas é uma função crítica da criptografia usada para conduzir todas as formas de negócios, possibilitada pelo uso de assinaturas digitais. Por meio da criptografia assimétrica, os documentos podem ser alterados com assinaturas digitais, que só podem ser geradas com o uso de uma chave privada. Os destinatários de documentos assinados digitalmente podem usar a chave pública do remetente para verificar a autenticidade da assinatura e confirmar se o documento não foi adulterado durante a transmissão.

Não repúdio

O não repúdio é um conceito legal que garante a autenticidade das mensagens recebidas e impede que um remetente negue potencialmente a validade de qualquer mensagem enviada. As assinaturas digitais são um componente crítico do não repúdio, pois provam que o remetente, e mais ninguém, assinou a mensagem ou o documento. O não repúdio habilitado por criptografia, conforme estabelecido por protocolos de integridade de dados e assinaturas digitais, fornece uma estrutura viável para verificar negociações, contratos e outros tipos de transações e negociações legais legalmente vinculativos.

Troca de chaves

Um componente importante da comunicação segura, a troca de chaves, é um aspecto crítico do estabelecimento de uma conexão segura, especialmente em sistemas criptográficos assimétricos. A criptografia também desempenha um papel valioso nessa etapa preliminar. Um marco no desenvolvimento da criptografia de chave pública, o algoritmo de troca de chaves Diffie-Hellman permite que duas partes troquem chaves de criptografia com segurança por um canal inseguro. Esse método garante que, mesmo que um espião intercepte o diálogo de troca de chaves, ele não conseguirá decifrar as chaves de criptografia que estão sendo trocadas. Por meio da criptografia, algoritmos como o protocolo de troca de chaves Diffie-Hellman permitem que as partes estabeleçam conexões seguras por meio da criptografia de chave pública, sem a necessidade de uma troca de chave alternativa previamente estabelecida e potencialmente vulnerável.

Proteção da comunicação de APIs

Uma marca registrada da Web 2.0 (e além), a operabilidade cooperativa entre aplicativos permite que vários aplicativos e serviços da web extraiam dados de dentro de seus respeitados ecossistemas virtuais murados, permitindo uma funcionalidade maciçamente expandida de todos os tipos de aplicativos, desde a incorporação de postagens de mídia social em artigos de notícias até o compartilhamento de análise de dados de sistemas críticos em dashboards operacionais avançados.

Conhecidos como interfaces de programação de aplicativos (APIs), esses sistemas são projetados para facilitar a comunicação entre programas, e a criptografia garante que esses dados confidenciais permaneçam protegidos contra interceptação ou adulteração intrusiva, assegurando que somente as partes autorizadas possam acessar as informações. As chaves e os tokens de APIs são frequentemente usados juntamente com a criptografia para proteger dados confidenciais trocados entre aplicações, especialmente em situações em que a segurança é mais crítica, como obras públicas e infraestrutura.

Cibersegurança de computação quântica

A ascensão da computação quântica representa uma ameaça significativa às metodologias de criptografia e aos sistemas de cibersegurança existentes. A maioria dos criptosistemas modernos é projetada para suportar o potencial de poder computacional dos computadores tradicionais, o que levaria centenas a centenas de milhares de anos para atacar com sucesso os algoritmos criptográficos atuais. Os computadores quânticos, no entanto, poderiam aumentar o poder dos computadores atuais em ordens de magnitude, reduzindo o tempo que levaria para quebrar até mesmo as chaves criptográficas mais fortes de milhares de anos para meros segundos.



Embora a maioria dos algoritmos criptográficos modernos não consiga resistir a ataques teóricos de computadores quânticos, os criptologistas estão respondendo a essas vulnerabilidades com o desenvolvimento de técnicas de criptografia resistente à computação quântica . Os casos de uso para criptografia resistente à computação quântica e pós-quântica são tão numerosos quanto os casos de uso de criptografia em geral. Embora a computação quântica ainda seja considerada, na melhor das hipóteses, em estágio de prototipagem, a maioria dos cientistas da computação concorda que grandes avanços nos próximos 10 a 50 anos tornarão o desenvolvimento da criptografia resistente à computação quântica tão crítico quanto a própria computação quântica.

segurança de blockchain

A tecnologia blockchain depende fortemente da criptografia para garantir a segurança e a imutabilidade de todas as transações e atualizações na cadeia. Criptomoedas como o Bitcoin usam algoritmos criptográficos para minerar e cunhar novas moedas, enquanto as funções de hash criptográfico protegem a integridade dos blocos na cadeia. Ao fazer transações, a criptografia de chave pública é usada para criar e verificar assinaturas digitais. Abrangendo a maioria dos princípios fundamentais da criptografia, a tecnologia blockchain usa criptografia para criar um ecossistema sem confiança, no qual todas as ações podem ser facilmente autenticadas e verificadas.