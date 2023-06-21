A criptografia totalmente homomórfica (FHE) é uma tecnologia inovadora que ajuda a alcançar o zero trust, liberando o valor dos dados em domínios não confiáveis sem a necessidade de descriptografá-los.
Os dados de negócios de hoje são armazenados em ambientes multinuvem híbridos, expondo-os a diversos riscos de segurança e privacidade. Embora a criptografia forneça proteção, os dados confidenciais normalmente devem primeiro ser descriptografados para serem acessados para operações de computação e essenciais aos negócios.
Isso abre a porta para o possível comprometimento dos controles de privacidade e confidencialidade. Até agora, essas vulnerabilidades têm sido o custo de fazer negócios na nuvem e com terceiros.
Com a criptografia totalmente homomórfica, você pode aplicar melhor o zero trust, pois os dados são sempre criptografados e podem ser compartilhados, mesmo em domínios não confiáveis na nuvem, enquanto permanecem ilegíveis por aqueles que fazem a computação.
Resumindo, agora é possível fazer análises e processamento de dados de alto valor, por partes internas ou externas, sem exigir que esses dados sejam expostos.
Gere benefícios econômicos mensuráveis, permitindo que linhas de negócios e terceiros realizem análises de big data em dados criptografados, mantendo os controles de privacidade e conformidade.
Processe dados criptografados em nuvens públicas e privadas e ambientes de terceiros enquanto mantém os controles de confidencialidade.
Use IA e ML para calcular dados criptografados sem expor informações sensíveis.
Embora o ML ajude a criar modelos preditivos para condições que vão desde fraude em transações financeiras até resultados de investimentos, muitas vezes as regulamentações e políticas impedem as organizações de compartilhar e minerar dados confidenciais. O FHE permite a computação de dados criptografados com modelos de ML sem expor as informações.
Apesar da eficiência da nuvem na hospedagem de cargas de trabalho para grandes estudos clínicos, os riscos de privacidade e as regulamentações da área de saúde geralmente tornam impraticável a transição dos hospitais para a nuvem. O FHE pode melhorar a aceitação de protocolos de compartilhamento de dados, aumentar o tamanho das amostras em pesquisas clínicas e acelerar o aprendizado com dados do mundo real.
A tecnologia permite o monitoramento em larga escala de como os consumidores pesquisam e acessam informações, mas os direitos de privacidade dificultam que as organizações monetizem esses dados. O FHE possibilita obter insights sobre o comportamento do consumidor, ao mesmo tempo em que oculta as dúvidas dos usuários e protege o direito do indivíduo à privacidade.
Proteja os dados da sua empresa em ambientes de nuvem híbrida, cumpra os regulamentos de privacidade e simplifique a complexidade operacional.
Proteja os dados corporativos e atenda à conformidade normativa com soluções e serviços de segurança centrados em dados.
Os serviços de cibersegurança da IBM oferecem consultoria, integração e serviços de segurança gerenciados, além de recursos ofensivos e defensivos. Combinamos uma equipe global de especialistas com tecnologia proprietária e de parceiros para cocriar programas de segurança personalizados que gerenciam riscos.