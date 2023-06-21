Os dados de negócios de hoje são armazenados em ambientes multinuvem híbridos, expondo-os a diversos riscos de segurança e privacidade. Embora a criptografia forneça proteção, os dados confidenciais normalmente devem primeiro ser descriptografados para serem acessados para operações de computação e essenciais aos negócios.



Isso abre a porta para o possível comprometimento dos controles de privacidade e confidencialidade. Até agora, essas vulnerabilidades têm sido o custo de fazer negócios na nuvem e com terceiros.

Com a criptografia totalmente homomórfica, você pode aplicar melhor o zero trust, pois os dados são sempre criptografados e podem ser compartilhados, mesmo em domínios não confiáveis na nuvem, enquanto permanecem ilegíveis por aqueles que fazem a computação.



Resumindo, agora é possível fazer análises e processamento de dados de alto valor, por partes internas ou externas, sem exigir que esses dados sejam expostos.