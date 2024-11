Autenticação vs. autorização: qual é a diferença?

Como disponibilizar uma base para gerenciamento de identidade e acesso

Os sistemas abrangentes de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) ajudam a rastrear a atividade do usuário, a bloquear o acesso não autorizado aos ativos de rede e a aplicar permissões detalhadas para que somente os usuários certos possam acessar os recursos certos.

A autenticação e a autorização lidam com duas perguntas críticas que as organizações precisam responder para aplicar controles de acesso significativos:

Quem é você? (Autenticação)



O que você está autorizado a fazer neste sistema? (Autorização)

Uma organização precisa saber quem é um usuário antes de poder habilitar o nível correto de acesso. Por exemplo, quando um administrador de rede faz login, esse usuário deve provar que é um administrador apresentando os fatores de autenticação corretos. Somente então o sistema de IAM autorizará o usuário a efetuar ações administrativas, como adicionar e remover outros usuários.

Combate a ataques cibernéticos avançados

À medida que os controles de segurança organizacionais se tornam mais eficazes, mais invasores os contornam roubando contas de usuários e abusando de seus privilégios para causar estragos. De acordo com o IBM X-Force Threat Intelligence Index, os ataques baseados em identidade aumentaram em frequência em 71% entre 2022 e 2023.

Esses ataques são fáceis de serem executados pelos cibercriminosos. Os hackers podem decifrar senhas por meio de ataques de força bruta, utilizar o malware infostealer ou comprar credenciais de outros hackers. Na verdade, o índice X-Force Threat Intelligence descobriu que as credenciais de contas na nuvem representam 90% dos ativos na nuvem vendidos na dark web.

O phishing é outra tática comum de roubo de credenciais, e as ferramentas de IA generativa agora permitem que os hackers desenvolvam ataques de phishing mais eficazes em menos tempo.

Embora possam ser vistos como medidas de segurança básicas, a autenticação e a autorização são defesas importantes contra roubo de identidade e abuso de conta, inclusive ataques impulsionados por IA.

A autenticação pode dificultar o roubo de contas, substituindo ou reforçando senhas por outros fatores mais difíceis de quebrar, como biometria.

Sistemas de autorização granulares podem restringir o movimento lateral ao restringir os privilégios do usuário somente aos recursos e ações de que ele precisa. Isso ajuda a limitar os danos que hackers mal-intencionados e ameaças internas podem causar ao utilizar indevidamente os direitos de acesso.

Com o IBM® Security Verify, as organizações podem ir além da autenticação e autorização básicas. O IBM Verify pode ajudar a proteger contas com opções de autenticação sem senha e multifator, e pode ajudar a controlar aplicativos com políticas de acesso contextuais e detalhadas.