O que é a segurança da informação?

Os dados impulsionam grande parte da economia mundial e os cibercriminosos reconhecem seu valor. Os ataques cibernéticos que visam roubar informações confidenciais ou, no caso de ransomware, manter os dados como reféns, tornaram-se mais comuns, prejudiciais e caros. As práticas e os princípios da InfoSec podem ajudar a proteger os dados diante dessas ameaças.

Segundo o Relatório de custo de uma violação de dados da IBM, o custo total médio de uma violação de dados atingiu um novo patamar de USD 4,45 milhões em 2023. Esse número representa um aumento de 15,3% em relação aos US$ 3,86 milhões do relatório de 2020.



Uma violação de dados gera custos à vítima de várias maneiras. Tempo de inatividade inesperado leva à perda nos negócios. Muitas vezes, uma empresa perde clientes e sofre danos consideráveis e por vezes irreparáveis à sua reputação quando informações confidenciais dos clientes são expostas. A propriedade intelectual roubada pode prejudicar a rentabilidade de uma empresa e minar a sua vantagem competitiva.



Uma vítima de violação de dados também pode enfrentar multas regulatórias ou penalidades legais. Os regulamentos governamentais, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e os regulamentos do setor, como o Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), exigem que as empresas protejam as informações confidenciais de seus clientes. Não fazer isso pode resultar em multas pesadas.



As empresas estão investindo como nunca antes em tecnologia e talentos de segurança da informação. De acordo com o Relatório do custo das violações de dados, cerca de 51% das organizações planejam aumentar os investimentos em segurança após uma violação.

Entre as principais áreas identificadas para mais investimentos estavam o planejamento e o teste da resposta a incidentes (RI), treinamento de funcionários e tecnologias de detecção e resposta a ameaças. As organizações que fizeram grandes investimentos em IA de segurança e automação relataram uma redução de US$ 1,76 milhão nos custos de violação de dados em comparação com as organizações que não usaram recursos de IA de segurança e automação.

Diretores de segurança da informação (CISOs) que supervisionam os esforços de segurança da informação tornaram-se membros da diretoria executiva da empresa.

Está aumentando a demanda para analistas de segurança da informação com certificações avançadas em segurança da informação, como a certificação CISSP (Certified Information Systems Security Professional) do ISC2. O Bureau of Labor Statistics prevê que as vagas para analistas de segurança da informação crescerá 32% até 2032.1