O que é integração do SaaS?

Conectar aplicações por meio de métodos como desenvolvimento personalizado ou integrações ponto a ponto é trabalhoso, inflexível e caro. À medida que as organizações adotam cada vez mais ambientes híbridos e multinuvem, juntamente com um número crescente de aplicações SaaS, a necessidade de uma estratégia de integração que seja mais adequada a essa complexidade se torna mais crítica. As soluções iPaaS são projetadas para atender a essa necessidade e ajudar as organizações na transformação digital.

Uma plataforma iPaaS é um hub centralizado que padroniza os fluxos de dados entre aplicações e simplifica os processos de negócios. As soluções iPaaS normalmente oferecem um conjunto de modelos e conectores pré-construídos que reduzem a complexidade e o tempo necessários para conectar aplicações e sistemas. As plataformas iPaaS também oferecem ferramentas de pouco código e no-code na forma de interfaces visuais intuitivas e módulos de arrastar e soltar, que permitem que usuários não técnicos criem e gerenciem integrações.

As soluções iPaaS podem ser usadas para automatizar tarefas como sincronizar pedidos e inventário entre plataformas de comércio eletrônico e CRMs e para conectar vários fluxos de dados com o software ERP. Além disso, uma solução iPaaS pode acionar ações automatizadas, como enviar uma fatura após a aprovação do projeto ou enviar técnicos ou suporte aos clientes afetados durante interrupções no serviço.

As plataformas iPaaS também podem lidar com requisitos críticos de integração, como reconhecimento de entrega de dados e governança de dados, eliminando a necessidade de as empresas desenvolverem esses recursos internamente. O resultado é uma empresa mais conectada e mais bem posicionada para aproveitar os processos de negócios automatizados. Com as soluções iPaaS, as organizações não precisam criar suas próprias integrações. No entanto, ainda é necessário conhecimento técnico para solucionar problemas com plataformas iPaaS.