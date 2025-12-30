O que é a dark web?

A darknet é a infraestrutura de rede — os computadores interconectados e outros dispositivos — que viabiliza o acesso ao conteúdo da dark web.

Os termos “darknet” e “dark web” são frequentemente usados como sinônimos, de forma semelhante a como “internet” e “web” são usados de maneira intercambiável. Mas, tecnicamente, a internet é uma rede de dispositivos conectados, e a web é uma camada de informação (sites, aplicativos e outros serviços) que as pessoas podem acessar pela internet.

A mesma distinção se aplica à darknet e à dark web. A darknet é a infraestrutura, e a dark web é o conteúdo que é acessível por meio dessa infraestrutura.

Existem muitas darknets diferentes, sendo a rede Tor a mais famosa. (Para mais informações, consulte “O que é o Tor?”) Outras darknets incluem o Invisible Internet Project (I2P) e Hyphanet.

A maioria das darknets são redes de sobreposição, sub-redes distintas que existem dentro de uma rede maior. Essa rede maior é, normalmente, a própria internet.

Mas as darknets são isoladas da internet pública, e os usuários não conseguem acessá-las facilmente por meio de navegadores comuns, como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge. Os usuários precisam de software especial, permissões ou configurações para acessar uma darknet.

Muitas darknets, como o Tor, são operadas por voluntários e organizações sem fins lucrativos, com pessoas doando livremente suas próprias máquinas para atuar como nós de rede. Outras são redes ponto a ponto descentralizadas ou redes privadas apenas por convite.

Uma outra coisa torna as darknets diferentes da internet mais ampla e de outras redes de sobreposição. As darknets ocultam intencionalmente as identidades dos usuários por meio de criptografia em múltiplas camadas, roteamento de cebola e outros métodos.