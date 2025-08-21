Imagine que você faz parte da equipe executiva de uma companhia aérea, iniciando a semana à sua mesa de trabalho com uma xícara de café, em uma manhã de segunda-feira excepcionalmente tranquila. Você se sente uma pessoa revigorada, relaxada e pronta para a semana.

Enquanto você coloca sua caixa de entrada em dia, aquele tap-tap-tap familiar de uma notificação do Slack chama sua atenção.

Você abre a janela. É uma mensagem da liderança do seu centro de operações de segurança (SOC), e não é nada boa: “Há um corretor de dados na dark web anunciando um enorme acervo de registros de nossos clientes para venda”.

O que você faz? Convoca uma reunião de emergência dos líderes da empresa? Chama a polícia?

Seu primeiro impulso pode ser se desesperar. Nossos dados estão na dark web. E isso é grave.

Contudo, a atitude ideal seria pedir aos analistas de inteligência de ameaças que se aprofundassem um pouco mais antes de qualquer reação.

Afinal, os cibercriminosos não são exatamente confiáveis, e os registros que eles estão anunciando podem não ser o que afirmam. Talvez o que eles realmente tenham sejam dados de terceiros obtidos em um site de viagens, guardando pouca relação com sua empresa. Talvez eles estejam apenas usando o nome conhecido da sua organização para atrair compradores.

Isso significaria que os dados dos seus clientes estariam sãos e salvos, e você não precisaria lançar uma resposta pública massiva e dispendiosa. Talvez você não precise fazer nada.

O objetivo desse exercício de reflexão, inspirado em um incidente real enfrentado pelo IBM® X-Force, é que a dark web é bem menos misteriosa do que sua reputação sinistra faz parecer.

Menos misteriosa — e passível de ser conhecida.

Certamente, a dark web é palco de muitas atividades obscuras e totalmente mal-intencionadas, mas as lendas em torno desse canto sombrio da internet podem obscurecer o discernimento das pessoas.

Ao monitorar de perto, com tranquilidade e racionalidade as atividades na dark web, as organizações podem superar os mitos e conseguir uma visão precisa do que realmente acontece no famoso paraíso dos hackers.

Dito isso, a dark web pode ser um terreno difícil de navegar. Na verdade, os criminosos podem até infectar uns aos outros para obter insights ou acesso a dados e contas bancárias. É útil ter o apoio de profissionais qualificados em cibersegurança que possam separar as ameaças vazias dos riscos reais.