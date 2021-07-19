O que são ameaças internas?

Agentes internos negligentes não têm intenção maliciosa, mas criam ameaças à segurança por meio de ignorância ou descuido, por exemplo, cair em um ataque de phishing, ignorar os controles de segurança para economizar tempo, perder um notebook que um criminoso cibernético pode usar para acessar a rede da organização ou enviar por e-mail os arquivos errados (como arquivos que contêm informações confidenciais) para indivíduos fora da organização.

Entre as empresas pesquisadas no Ponemon Cost of Insider Threats Global Report de 2022, a maioria das ameaças de agentes internos resultou de descuido ou agentes internos negligentes.2