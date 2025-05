O que é data loss prevention (DLP)?

As ferramentas de DLP normalmente contam com dashboards e funções de relatório que as equipes de segurança utilizam para monitorar dados sensíveis em toda a rede. Essa documentação permite que a equipe de segurança acompanhe o desempenho do programa de DLP ao longo do tempo, para que políticas e estratégias possam ser ajustadas de acordo com as necessidades.

As ferramentas de DLP também podem ajudar as organizações a cumprir com as regulamentações pertinentes, registrando seus esforços em segurança de dados. Se houver um ataque cibernético ou uma auditoria, a organização pode usar esses registros para provar que seguiu os procedimentos adequados de tratamento de dados.