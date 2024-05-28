A versão preliminar dos regulamentos CCPA para IA tem três requisitos principais. As organizações que usam o ADMT coberto devem emitir avisos de pré-uso aos consumidores, oferecer maneiras de recusar o ADMT e explicar como o uso do ADMT pela empresa afeta o consumidor.

Embora a CPPA tenha revisado os regulamentos uma vez e provavelmente o faça novamente antes que as regras sejam formalmente adotadas, esses requisitos fundamentais aparecem em cada projeto até o momento. O fato de esses requisitos persistirem sugere que permanecerão nas regras finais, mesmo que os detalhes de sua implementação mudem.

Avisos de pré-uso

Antes de usar o ADMT para uma das finalidades cobertas, as organizações devem fornecer aos consumidores um aviso prévio de uso de forma clara e visível. O aviso deve detalhar em linguagem simples como a empresa usa o ADMT e explicar os direitos dos consumidores de acessar mais informações sobre o ADMT e optar por sair do processo.

A empresa não pode recorrer a uma linguagem genérica para descrever como usa o ADMT, como "Usamos ferramentas automatizadas para melhorar nossos serviços". Em vez disso, a organização deve descrever o uso específico.

O aviso deve direcionar os consumidores a informações adicionais sobre como o ADMT funciona, incluindo a lógica da ferramenta e como a empresa usa suas produções. Essas informações não precisam estar no corpo do aviso. A organização pode fornecer aos consumidores um hiperlink ou outra forma de acessá-lo.

Se a empresa permitir que os consumidores recorrem de decisões automatizadas, o aviso pré-uso deve explicar o processo de contestação.

Direito de optar por não participar

Os consumidores têm o direito de optar por não fazer a maioria dos usos cobertos da ADMT. As empresas devem facilitar esse direito, oferecendo aos consumidores pelo menos duas maneiras de enviar solicitações de opção de exclusão.

Pelo menos um dos métodos de exclusão deve usar o mesmo canal através do qual a empresa interage principalmente com os consumidores. Por exemplo, um varejista digital pode ter um formulário da web para os usuários preencherem.

Os métodos de exclusão devem ser simples e não podem ter etapas estranhas, como exigir que os usuários criem contas.

Ao receber uma solicitação de exclusão, a empresa deve parar de processar as informações pessoais do consumidor usando essa tecnologia de tomada de decisão automatizada dentro de 15 dias. A empresa não pode mais usar nenhum dos dados do consumidor que processava anteriormente. A empresa também deve notificar quaisquer prestadores de serviços ou terceiros com quem compartilhou os dados do usuário.

Isenções

As organizações não precisam permitir que os consumidores optem por não receber o ADMT usado para segurança, proteção e prevenção de fraudes. O projeto de regras menciona especificamente o uso da ADMT para detectar e responder a incidentes de segurança de dados, prevenir e processar atos fraudulentos e ilegais e garantir a segurança física de uma pessoa física.

De acordo com a exceção de recurso humano, uma Organização não precisa habilitar a opção de exclusão se permitir que as pessoas recorram de decisões automatizadas a um revisor humano qualificado com autoridade para anular essas decisões.

As organizações também pode dispensar a opção de exclusão para certos usos específicos do ADMT em contextos de trabalho e escolares. Esses usos incluem:

Avaliar o desempenho de uma pessoa para tomar decisões de admissão, aceitação e contratação.

Alocar tarefas e determinar a remuneração no trabalho.

Criação de perfis usada exclusivamente para avaliar o desempenho de uma pessoa como aluno ou funcionário.

No entanto, esses usos profissionais e escolares só estão isentos de opção de exclusão se atenderem aos seguintes critérios:

A ADMT em questão deve ser necessária para atingir a finalidade específica da empresa e usada somente para essa finalidade.

A empresa deve avaliar formalmente a ADMT para garantir que ela seja precisa e não discrimine.

A empresa deve implementar proteções para garantir que a ADMT permaneça precisa e sem viés.

Nenhuma dessas isenções se aplica à publicidade comportamental ou ao treinamento do ADMT. Os consumidores sempre podem optar por não esses usos.

O direito de acessar informações sobre o uso da ADMT

Os consumidores têm o direito de acessar informações sobre como uma empresa usa o ADMT com eles. As organizações devem oferecer aos consumidores uma maneira fácil de solicitar essas informações.

Ao responder a solicitações de acesso, as organizações devem fornecer detalhes como o motivo para usar o ADMT, a produção do ADMT em relação ao consumidor e uma descrição de como a empresa usou a produção para tomar uma decisão.

As respostas às solicitações de acesso devem incluir também informações sobre como o consumidor pode exercer seus direitos da CCPA, tais como registrar reclamações ou solicitar a exclusão de seus dados.

Notificação de decisões significativas adversas

Se uma empresa usar o ADMT para tomar uma decisão significativa que afete negativamente um consumidor (por exemplo, levando à rescisão do contrato de trabalho), a empresa deverá enviar um aviso especial ao consumidor sobre seus direitos de acesso em relação a essa decisão.

A notificação deve incluir:

Uma explicação de que a empresa usou o ADMT para tomar uma decisão adversa.

Notificação de que a empresa não pode retaliar o consumidor por exercer seus direitos de CCPA.

Uma descrição de como o consumidor pode acessar informações adicionais sobre como o ADMT foi usado.