Inventariar todos os dados disponíveis

Garantir a segurança dos dados começa com o conhecimento dos tipos de dados que você possui, onde estão armazenados e quem tem acesso a eles. Realize um inventário abrangente de dados para identificar e categorizar todas as informações mantidas pela sua organização. Determine a sensibilidade e criticidade de cada tipo de dado para priorizar os esforços de proteção, e atualize regularmente o inventário com quaisquer mudanças no uso ou armazenamento de dados.

Manter os stakeholders informados

Mantenha uma comunicação sólida com os principais stakeholders, como executivos, fornecedores, clientes e equipes de relações públicas e marketing, para que todos conheçam a estratégia de proteção de dados e sua abordagem. Essa comunicação aberta cria maior confiança, transparência e conscientização sobre as políticas de segurança de dados e capacita funcionários e outros envolvidos a tomarem melhores decisões de cibersegurança.

Realizar treinamentos de conscientização em segurança

Promova treinamentos de conscientização sobre segurança para toda a equipe em torno da estratégia de proteção de dados. Os ataques cibernéticos frequentemente exploram fraquezas humanas, tornando as ameaças internas uma grande preocupação e os funcionários a primeira linha de defesa contra cibercriminosos. Com apresentações, webinars, aulas e outras formas de treinamento, os funcionários podem aprender a reconhecer ameaças de segurança e proteger melhor os dados críticos e outras informações sensíveis.

Realizar avaliações de risco regulares

Realizar avaliações de risco e análises contínuas ajuda a identificar potenciais ameaças e a evitar violações de dados. As avaliações de risco permitem que você analise suas medidas de segurança e isole vulnerabilidades enquanto mantém atualizadas as políticas de proteção de dados. Além disso, algumas leis e regulamentos de proteção de dados exigem a realização dessas avaliações.

Manter uma documentação rigorosa

Documentar dados sensíveis em um ambiente de TI híbrido é desafiador, mas necessário para qualquer boa estratégia de proteção de dados. Mantenha registros rigorosos para reguladores, executivos, fornecedores e outros em caso de auditorias, investigações ou eventos de cibersegurança. A documentação atualizada cria eficiência operacional e garante transparência, responsabilidade e conformidade com as leis de proteção de dados. Além disso, as políticas e procedimentos de proteção de dados devem estar sempre atualizados para enfrentar as ameaças cibernéticas emergentes.

Realizar monitoramento contínuo

O monitoramento oferece visibilidade em tempo real das atividades de dados, permitindo a rápida detecção e correção de possíveis vulnerabilidades. Algumas leis de proteção de dados podem até exigir o monitoramento contínuo. Mesmo quando não for obrigatório, o monitoramento pode ajudar a manter as atividades de dados em conformidade com as políticas de proteção de dados (como é o caso do monitoramento de conformidade). As organizações também podem usá-lo para testar a eficácia das medidas de segurança propostas.

Embora as estratégias variem de acordo com os setores, geografias, necessidades dos clientes e outros fatores, estabelecer esses elementos essenciais ajudará sua organização a seguir o caminho certo quando se trata de fortalecer a proteção de dados.