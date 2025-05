O que é smishing (phishing por SMS)?

O smishing é uma forma de cibercrime cada vez mais popular. De acordo com o relatório State of the Phish de 2024 da Proofpoint, 75% das organizações sofreram ataques de smishing em 2023.1

Vários fatores contribuíram para o aumento nos casos de smishing. Por um lado, os hackers que perpetram esses ataques, às vezes chamados de “smishers”, sabem que as vítimas têm mais probabilidade de clicar em mensagens de texto do que em outros links. Ao mesmo tempo, os avanços nos filtros de spam dificultaram outras formas de phishing, como e-mails e chamadas telefônicas, para alcançar seus objetivos.



O aumento do bring your own device (BYOD) e das modalidades de trabalho remoto também levou mais pessoas a usarem seus dispositivos móveis no trabalho, facilitando o acesso de cibercriminosos às redes da empresa por meio dos celulares dos funcionários.