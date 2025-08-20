O que é o gerenciamento de dispositivos Android?

Há milhões de aplicativos Android disponíveis na Google Play Store. E, enquanto alguns são seguros e tratam os dados pessoais com cuidado máximo, muitos não são. Os aplicativos podem estar comprometidos.

Aplicativos comprometidos podem levar a vazamentos de dados. Dados pessoais ou corporativos podem ser canalizados de aplicativos inseguros para terceiros inescrupulosos. Uma maneira pela qual os dados podem vazar é por meio de permissões excessivas do aplicativo. As permissões do aplicativo determinam a quais recursos um aplicativo tem acesso no dispositivo de um usuário. Algumas permissões de aplicativos são mais arriscadas do que outras, portanto, os usuários devem prestar atenção às permissões que concedem.

De acordo com o estudo da Wandera, "Entendendo o cenário de ameaças móveis", 45% das permissões mais solicitadas no Android são consideradas de alto risco. Mas quais permissões são de alto risco e por quê? Aqui está uma lista de permissões aceitas regularmente no Android que aWandera considera ter um risco maior:

– Encontrar contas: permite que o aplicativo acesse a lista de contas conhecidas por aquele telefone

– Ler contatos: permite que o aplicativo leia dados sobre os contatos armazenados nesse dispositivo

– Ler estado do telefone: permite que o aplicativo acesse recursos internos do dispositivo, como números de telefone e IDs de dispositivos

– Ler cartão SD: permite que o aplicativo leia o conteúdo de um cartão SD

– Gravar no cartão SD: permite que o aplicativo modifique ou exclua o conteúdo de um cartão SD

– Localização precisa: permite que o aplicativo obtenha uma localização precisa usando GPS ou fontes de localização de rede

– Gravar áudio permite que o aplicativo grave áudio com o microfone a qualquer momento

– Tire fotos e grave vídeos: permite que o aplicativo use a câmera a qualquer momento

Sistemas operacionais desatualizados

De acordo com o estudo da Wandera, "65% das organizações possuem pelo menos um dispositivo com sistema operacional desatualizado" e os dados mostram que "57% dos dispositivos Android executam um sistema operacional com pelo menos duas versões completas anteriores à atual." Os sistemas operacionais atualizados não apenas melhoram o desempenho do dispositivo, mas também incluem patches de segurança críticos. Portanto, sem atualizações do sistema operacional, os dispositivos Android permanecem vulneráveis ​a ataques cibernéticos.

Sideload de aplicativo

O sideload de dispositivo Android descreve um processo de instalação de aplicativos fora do uso da loja padrão do Google Play. Embora as configurações padrão do sistema operacional Android não permitam baixar e instalar aplicativos transferidos de fontes não oficiais, é possível configurar as configurações do sistema operacional Android para permitir aplicativos de terceiros. Assim, os usuários podem baixar pacotes de aplicativos de sites ou instalar aplicativos de app stores de terceiros.

A pesquisa da Wandera mostra que cerca de 20% dos dispositivos Android têm essa configuração habilitada, o que expõe o aparelho a ameaças. Os usuários que efetuam sideload de aplicativos enfrentam maiores riscos de segurança porque ignoram o processo de verificação de aplicativos da Apple e do Google em suas app stores oficiais. Portanto, o dispositivo tem menos proteção contra malware instalado inadvertidamente. "35% das organizações têm pelo menos um dispositivo com um ou mais aplicativos instalados", segundo o estudo da Wandera.

Enraizamento

Enraizamento é o processo que permite aos usuários do Android obter controle sobre os sistemas operacionais internos. E como o nome sugere, a técnica fornece acesso raiz ao dispositivo. Os usuários de dispositivos Android enraizados podem fazer mudanças drásticas, incluindo a alteração do sistema operacional do dispositivo. Enraizar um sistema operacional Android é semelhante ao jailbreak do iOS da Apple. Ambos são métodos de escalonamento de privilégios, mas o enraizamento dá aos usuários do Android mais controle do que os usuários da Apple obtêm com o jailbreak.

De acordo com o estudo da Wandera, "6% das organizações têm pelo menos um dispositivo com jailbreak." Embora populares entre os usuários que tentam desbloquear um dispositivo do bloqueio da operadora, essas configurações arriscadas permitem que eles instalem aplicativos e recursos de software não autorizados. Alguns usuários podem fazer o enraizamento ou jailbreak em seus dispositivos móveis para instalar melhorias de segurança. Porém, a maioria está procurando um método mais fácil de personalizar o sistema operacional ou instalar aplicativos que não estão disponíveis nas lojas oficiais de aplicativos. Seja qual for o caso, o enraizamento deixa o dispositivo exposto a ameaças cibernéticas.