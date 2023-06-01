O que é segurança de TI?

Os ataques cibernéticos e incidentes de segurança podem ser exatamente um grande pedágio medido em perda de negócios, reputação danificada, multas regulatórias e, em alguns casos, extorsão e ativos roubados.

Por exemplo, o relatório Cost of a Data Breach 2023 da IBM estudou mais de 550 empresas que sofreram uma violação de dados entre março de 2022 e março de 2022. O custo médio de uma violação de dados para essas empresas foi de US$ 4,45 milhões, um aumento de 2,3% em relação aos resultados de um estudo semelhante no ano anterior e de 15,3% em relação a um estudo de 2020. Os fatores que contribuem para o custo incluem tudo, desde a notificação de clientes, executivos e reguladores até multas regulatórias, receitas perdidas durante o downtime e clientes perdidos permanentemente.

Alguns incidentes de segurança são mais caros do que outros. Os ataques de ransomware criptografam os dados de uma organização, tornando os sistemas inutilizáveis, e exigem um pagamento caro de resgate por uma chave de descriptografia para liberar os dados. Cada vez mais, os cibercriminosos exigem um segundo resgate para evitar o compartilhamento de dados confidenciais com o público ou outros cibercriminosos. De acordo com o IBM Security Definitive Guide to Ransomware 2023, os pedidos de resgate aumentaram para valores de 7 e 8 dígitos e, em casos extremos, chegaram a US$ 80 milhões.

Previsivelmente, os investimentos em segurança de TI continuam aumentando. A Gartner, analista do setor, previu que, em 2023, as organizações gastariam US$ 188,3 bilhões em recursos e serviços de segurança da informação e gerenciamento de riscos. A previsão também projeta que o mercado continuará crescendo nos próximos anos, ultrapassando US$ 260 bilhões até 2026 (link externo ao site ibm.com), seguindo sua taxa composta de crescimento anual de 11% desde 2021.