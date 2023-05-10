O que é um sistema de prevenção de intrusão (IPS)?

As soluções IPS evoluíram dos sistemas de detecção de intrusão (IDSs), que detectam e relatam ameaças à equipe de segurança. Um IPS tem as mesmas funções de detecção e relatório de ameaças de um IDS, além de habilidades de prevenção automática de ameaças, por isso às vezes são chamados de "sistemas de detecção e prevenção de intrusão" (IDPS).

Como um IPS pode bloquear diretamente o tráfego malicioso, ele pode reduzir a carga de trabalho das equipes de segurança e dos centros de operações de segurança (SOCs), permitindo que se concentrem em ameaças mais complexas. Os IPSs podem ajudar a aplicar políticas de segurança da rede bloqueando ações não autorizadas de usuários legítimos e podem apoiar os esforços de conformidade. Por exemplo, um IPS cumpre o requisito do Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI-DSS) para medidas de detecção de intrusões.