As versões mais recentes do Log4J são gratuitas do Log4Shell. Especialistas em segurança cibernética sugerem que as equipes de segurança priorizem a verificação de que todas as instâncias do Log4J em seus sistemas estejam atualizadas.

A atualização do Log4J pode ser um processo lento, pois muitas vezes as empresas precisam se aprofundar em seus ativos para encontrá-lo. Enquanto isso, as equipes de segurança podem usar ferramentas de verificação de vulnerabilidades e detecção de ameaças contínuas, como gerenciamento de superfície de ataque (ASM) e plataformas de detecção e resposta de endpoint (EDR) para monitorar ativos voltados para a internet. Especialistas recomendam que as equipes de resposta a incidentes investiguem minuciosamente qualquer indício de atividade do Log4Shell.

Depois que o Log4Shell se tornou público, muitos firewalls, sistemas de detecção de intrusão (IDSs) e sistemas de prevenção de intrusão (IPSs) adicionaram regras para detectar a invasão do Log4Shell. Essas ferramentas podem ajudar as equipes de segurança a detectar e bloquear o tráfego proveniente de servidores controlados por invasores.