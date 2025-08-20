O que é gerenciamento de chaves?

Os dados são um dos ativos mais valiosos para qualquer organização. À medida que o volume de dados confidenciais aumenta, também aumenta a necessidade de protegê-los contra acesso não autorizado. De acordo com o relatório do custo das violações de dados, o custo médio global de uma violação de dados é de US$ 4,88 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior e o maior de todos os tempos.

Para muitas organizações, a criptografia é uma das medidas mais eficazes para proteger dados confidenciais. Ela aplica os princípios da criptografia para transformar dados legíveis em texto cifrado usando algoritmos criptográficos, tornando-os inacessíveis a usuários não autorizados.

A eficácia da criptografia depende não apenas de algoritmos fortes, como o Advanced Encryption Standard (AES), mas também do gerenciamento seguro das chaves de criptografia que bloqueiam e desbloqueiam os dados.

Esse processo nem sempre é tão fácil quanto pode parecer. As organizações muitas vezes precisam gerenciar milhares de chaves de criptografia em diferentes sistemas e ambientes, cada uma em vários estágios de seu ciclo de vida.

As chaves de criptografia podem precisar ser compartilhadas de forma segura entre departamentos ou com parceiros externos. Essa complexidade pode dificultar a garantia de que todas as chaves sejam devidamente protegidas, rastreadas e mantidas durante todo o seu ciclo de vida.

O gerenciamento de chaves facilita esse processo ao centralizar o controle de chaves, automatizar os principais processos do ciclo de vida e fornecer recursos robustos de monitoramento e auditoria. Ele ajuda as organizações a garantir que as chaves de criptografia sejam gerenciadas de forma consistente de acordo com as melhores práticas e reduz o risco de perda ou uso indevido de chaves.

Sem o gerenciamento adequado de chaves, as organizações correm o risco de anular efetivamente os benefícios da criptografia, podendo resultar em acesso não autorizado, violações de dados e perda de dados.

Por exemplo, a Microsoft divulgou recentemente que um grupo de hackers apoiado pela China roubou uma chave crítica de assinatura criptográfica de seus sistemas.1 Essa chave permitiu que os agentes de ameaças gerassem tokens de autenticação legítimos e acessassem os sistemas de e-mail Outlook baseados em nuvem em 25 organizações, incluindo várias agências governamentais dos EUA.

Além disso, com o surgimento de novas tecnologias, a importância do gerenciamento robusto de chaves continua a crescer. Por exemplo, o advento da computação quântica representa uma ameaça significativa aos algoritmos de criptografia atuais, levando organizações e especialistas a investir em técnicas criptográficas e sistemas de gerenciamento de chaves resistentes à computação quântica.

Manter-se à frente desses desenvolvimentos e investir em soluções e sistemas avançados de gerenciamento de chaves pode ajudar as organizações a garantir que suas práticas de criptografia permaneçam eficazes e preparadas para o futuro.