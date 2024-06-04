O que é um provedor de serviços de segurança gerenciados?

Atualizado em: 5 de junho de 2024
Colaboradores: Matthew Finio, Amanda Downie
Um provedor de serviços de segurança gerenciados (MSSP) oferece monitoramento e gerenciamento terceirizados de sistemas de segurança para as empresas aprimorarem seus recursos de cibersegurança.
Os provedores de serviços de segurança gerenciados funcionam como entidades terceirizadas, oferecendo às empresas monitoramento e gerenciamento terceirizados de seus dispositivos e sistemas de segurança. Os MSSPs fornecem serviços críticos de segurança , como redes virtuais privadas (VPNs), firewalls gerenciados e gerenciamento de antivírus. Operando a partir de centros de operação de segurança (SOCs) de alta disponibilidade (o que significa que podem operar de forma contínua e em alto nível, sem intervenção), os MSSPs fornecem cobertura “sempre ativa”. Essa cobertura reduz significativamente a necessidade de as empresas contratarem, treinarem e manterem uma extensa equipe interna para manter a segurança de forma eficaz.
As empresas frequentemente recorrem a MSSPs para aprimorar seus recursos de segurança interna ou despachar totalmente suas operações de segurança. Os MSSPs empregam profissionais de segurança que realizam monitoramento e análise em tempo real de eventos de segurança, oferecem inteligência de ameaças e fornecem orientação sobre as melhores práticas de segurança. Essa parceria estratégica permite que as organizações se concentrem em suas operações de negócios principais, assegurando que seus ativos digitais estejam sob a proteção de profissionais qualificados. Além disso, reduzir a carga de trabalho das equipes internas de TI permite que mais tempo e recursos sejam focados em tarefas cruciais essenciais para o crescimento da organização.
Embora se concentrem no monitoramento e no gerenciamento, os MSSPs também lidam com atualizações, alterações e modificações do sistema. Isso garante que as medidas de segurança permaneçam atualizadas e eficazes. Em última análise, as ofertas de MSSP desempenham um papel fundamental no reforço da eficiência organizacional, mitigando os riscos de segurança e protegendo os ativos digitais contra ameaças em constante evolução.
Os provedores de serviços de segurança gerenciados (MSSPs) e os provedores de serviços gerenciados (MSPs) oferecem serviços terceirizados às organizações, mas eles diferem em seu foco. Os MSPs fornecem serviços gerais de rede e TI, incluindo telecomunicações gerenciadas e plataformas de software como serviço (SaaS). Os MSSPs, por outro lado, são especializados exclusivamente no fornecimento de serviços de segurança, com foco na proteção das organizações contra ameaças à cibersegurança.
Uma distinção fundamental entre MSSPs e MSPs está em seus centros operacionais. Enquanto os MSPs normalmente operam centros de operações de rede (NOCs) para monitorar e gerenciar as redes dos clientes, os MSSPs são equipados com centros de operações de segurança (SOCs). Os SOCs são dedicados ao monitoramento de segurança e à resposta a incidentes ininterruptos, garantindo a rápida detecção e mitigação de ameaças à segurança, para proteger efetivamente a rede e os ativos digitais das organizações.
Os MSSPs fornecem às empresas uma solução completa de segurança terceirizada. O monitoramento da segurança da rede corporativa e a resposta a incidentes são seu foco principal. No entanto, como essas redes evoluem com novas tecnologias, os MSSPs geralmente fornecem suporte para outras plataformas, como aplicativos e infraestrutura baseada em nuvem. Os serviços comuns do MSSP incluem:
Serviços antivirais: para enfrentar os tipos de ataques virais em evolução, os MSSPs utilizam recursos de caça a ameaças para atacar problemas iminentes e implementar medidas de proteção em vários níveis da rede, protegendo-a contra malwares e outros softwares maliciosos.
Proteção de endpoints: os MSSPs oferecem serviços de proteção de endpoints para proteger dispositivos como notebooks, desktops e dispositivos móveis contra ameaças cibernéticas, garantindo segurança abrangente em todos os endpoints da organização.
Serviços de resposta a incidentes: se houver um incidente ou violação de segurança, os MSSPs fornecem serviços rápidos de resposta a incidentes. Isso pode incluir análise forense, investigação de incidentes e remediação, para minimizar o impacto e restaurar as operações normais.
Detecção de intrusão: além dos limites de rede tradicionais, os MSSPs protegem todos os dispositivos e sistemas contra ameaças internas e externas, investigando todos os componentes, pessoas e softwares e empregando técnicas avançadas para identificar e mitigar preventivamente as violações de segurança.
Serviços gerenciados de firewall: os MSSPs empregam especialistas em segurança para monitorar continuamente o firewall do sistema e responder a possíveis ameaças. O tráfego da rede é monitorado para identificar padrões e inconsistências, para garantir uma proteção robusta do firewall.
Consultoria de segurança: os MSSPs oferecem orientação e aconselhamento especializados sobre as melhores práticas de segurança, estratégias de gerenciamento de riscos e melhoria da postura de segurança, ajudando as organizações a desenvolver e manter frameworks de segurança eficazes.
Gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM): os MSSPs implementam soluções de SIEM para agregar e analisar dados de segurança de várias fontes, permitindo detecção de ameaças em tempo real, resposta a incidentes, gerenciamento de conformidade e segurança da informação.
Detecção e prevenção de ameaças: os MSSPs usam ferramentas e técnicas avançadas de detecção de ameaças para detectar e prevenir vários tipos de ameaças cibernéticas, incluindo malware, ransomware, ataques de phishing e ameaças internas. Isso pode envolver a implementação de sistemas de prevenção e detecção de intrusões (IDPS), detecção e resposta gerenciadas (MDR) e soluções de detecção e resposta de endpoint (EDR), além de outras tecnologias de segurança.
Configurações de rede privada virtual (VPN): os MSSPs configuram VPNs para proteger as operações organizacionais. Uma VPN privada reduz a superfície de ataque e implementa medidas de segurança personalizadas para usuários autorizados, a fim de aprimorar a segurança e a confidencialidade da rede.
Varredura de vulnerabilidades: os MSSPs realizam varredura de vulnerabilidade completa para identificar possíveis ameaças. Suas habilidades de gerenciamento de vulnerabilidades identificam problemas na rede, incluindo alvos comuns, como espaços de trabalho ou dados confidenciais. Os invasores também identificam vulnerabilidades que não estão diretamente conectadas aos alvos pretendidos. Os MSSPs podem detectá-las, estejam elas dentro da superfície de ataque imediata, próximas ou mais distantes.
Os MSSPs oferecem muitas vantagens para proteger as empresas contra a crescente variedade de ameaças cibernéticas:
Acesso a tecnologias avançadas: os MSSPs investem em tecnologias de segurança de ponta e ferramentas de última geração para proteger seus clientes de uma ampla variedade de ameaças cibernéticas. As empresas que fazem parcerias com MSSPs podem usar essas tecnologias sem fazer um investimento inicial significativo.
Assistência de conformidade: muitos setores exigem conformidade regulatória relacionada à proteção e privacidade de dados. Os MSSPs ajudam as organizações a alcançar e manter a conformidade com regulamentações como a GDPR, HIPAA e PCI DSS, ajudando a coletar dados e gerar relatórios para auditorias ou após incidentes.
Foco nos negócios principais: ao terceirizar o gerenciamento de segurança para um MSSP, as organizações podem se concentrar em suas funções de negócios principais. Aliviar o fardo da cibersegurança permite que elas melhorem a produtividade e busquem iniciativas estratégicas.
Eficiência de custos: a contratação de um MSSP elimina a necessidade de as organizações investirem em infraestrutura de segurança dispendiosa e contratarem e treinarem pessoal interno de segurança de TI. Os MSSPs oferecem seus serviços com preços previsíveis e, muitas vezes, baseados em assinaturas, permitindo que as empresas aloquem seus recursos de forma mais eficiente. Além disso, muitas soluções de cibersegurança oferecem compatibilidade com multilocação e escalabilidade. Isso permite que um MSSP use a mesma solução para vários clientes e distribua o custo entre eles.
Conhecimento especializado: os MSSPs empregam especialistas em segurança com habilidades profundas em cibersegurança e compreensão da evolução das ameaças, vulnerabilidades e tecnologias de segurança. Isso os torna altamente capazes de fornecer proteção eficaz para ativos digitais.
Tranquilidade: os MSSPs ficam atualizados sobre as últimas ameaças e tendências de segurança, para garantir que seus clientes possam se manter à frente dos invasores cibernéticos. A parceria com um MSSP dá às organizações tranquilidade por saber que seus ativos digitais são protegidos por profissionais.
Escalabilidade: os MSSPs podem escalar seus serviços de acordo com as necessidades em evolução de seus clientes. Seja para uma PME ou uma grande empresa, os MSSPs podem personalizar suas ofertas para fornecer o nível certo de proteção e suporte à medida que a organização cresce.
Configuração e gerenciamento de soluções: ao se associarem a um MSSP, as organizações podem acessar serviços ideais de cibersegurança e conhecimento especializado e gerenciamento de segurança sem a necessidade de talentos locais. Uma organização média pode ter mais de 50 ferramentas de segurança, mas não possui a interoperabilidade necessária para tornar um programa de segurança eficiente. Um MSSP pode ajudar a identificar o equilíbrio certo de tecnologias e serviços que melhor serviriam e organizariam.
Monitoramento e resposta "sempre ativos": os MSSPs operam centros de operações de segurança (SOCs), que fornecem monitoramento 24 horas por dia e serviços de resposta rápida a incidentes. Essa vigilância contínua minimiza os possíveis danos e o downtime das empresas.
