O que é um provedor de serviços de segurança gerenciados?

Os MSSPs fornecem às empresas uma solução completa de segurança terceirizada. O monitoramento da segurança da rede corporativa e a resposta a incidentes são seu foco principal. No entanto, como essas redes evoluem com novas tecnologias, os MSSPs geralmente fornecem suporte para outras plataformas, como aplicativos e infraestrutura baseada em nuvem. Os serviços comuns do MSSP incluem:

Serviços antivirais: para enfrentar os tipos de ataques virais em evolução, os MSSPs utilizam recursos de caça a ameaças para atacar problemas iminentes e implementar medidas de proteção em vários níveis da rede, protegendo-a contra malwares e outros softwares maliciosos.



Proteção de endpoints: os MSSPs oferecem serviços de proteção de endpoints para proteger dispositivos como notebooks, desktops e dispositivos móveis contra ameaças cibernéticas, garantindo segurança abrangente em todos os endpoints da organização.

Serviços de resposta a incidentes: se houver um incidente ou violação de segurança, os MSSPs fornecem serviços rápidos de resposta a incidentes. Isso pode incluir análise forense, investigação de incidentes e remediação, para minimizar o impacto e restaurar as operações normais.

Detecção de intrusão: além dos limites de rede tradicionais, os MSSPs protegem todos os dispositivos e sistemas contra ameaças internas e externas, investigando todos os componentes, pessoas e softwares e empregando técnicas avançadas para identificar e mitigar preventivamente as violações de segurança.

Serviços gerenciados de firewall: os MSSPs empregam especialistas em segurança para monitorar continuamente o firewall do sistema e responder a possíveis ameaças. O tráfego da rede é monitorado para identificar padrões e inconsistências, para garantir uma proteção robusta do firewall.

Consultoria de segurança: os MSSPs oferecem orientação e aconselhamento especializados sobre as melhores práticas de segurança, estratégias de gerenciamento de riscos e melhoria da postura de segurança, ajudando as organizações a desenvolver e manter frameworks de segurança eficazes.

Gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM): os MSSPs implementam soluções de SIEM para agregar e analisar dados de segurança de várias fontes, permitindo detecção de ameaças em tempo real, resposta a incidentes, gerenciamento de conformidade e segurança da informação.

Detecção e prevenção de ameaças: os MSSPs usam ferramentas e técnicas avançadas de detecção de ameaças para detectar e prevenir vários tipos de ameaças cibernéticas, incluindo malware, ransomware, ataques de phishing e ameaças internas. Isso pode envolver a implementação de sistemas de prevenção e detecção de intrusões (IDPS), detecção e resposta gerenciadas (MDR) e soluções de detecção e resposta de endpoint (EDR), além de outras tecnologias de segurança.

Configurações de rede privada virtual (VPN): os MSSPs configuram VPNs para proteger as operações organizacionais. Uma VPN privada reduz a superfície de ataque e implementa medidas de segurança personalizadas para usuários autorizados, a fim de aprimorar a segurança e a confidencialidade da rede.

Varredura de vulnerabilidades: os MSSPs realizam varredura de vulnerabilidade completa para identificar possíveis ameaças. Suas habilidades de gerenciamento de vulnerabilidades identificam problemas na rede, incluindo alvos comuns, como espaços de trabalho ou dados confidenciais. Os invasores também identificam vulnerabilidades que não estão diretamente conectadas aos alvos pretendidos. Os MSSPs podem detectá-las, estejam elas dentro da superfície de ataque imediata, próximas ou mais distantes.