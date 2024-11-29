O que é uma plataforma de proteção de cargas de trabalho em nuvem (CWPP)?

Autores

Josh Schneider

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

O que é uma plataforma de proteção de cargas de trabalho em nuvem (CWPP)?

Uma plataforma de proteção de cargas de trabalho em nuvem (CWPP) é uma solução de segurança abrangente projetada para proteger cargas de trabalho (recursos, dados, aplicações e processos) em ambientes de nuvem, nuvem híbrida e multinuvem.

Os benefícios de uma CWPP incluem funcionalidades valiosas de cibersegurança, que protegem contra violações de dados, minimizam o downtime e garantem a conformidade regulatória durante todo o ciclo de vida da carga de trabalho. As funcionalidades incluem: 

  • Visibilidade em tempo real: as CWPPs monitoram todas as cargas de trabalho ativas em ambientes de nuvem até os controles de acesso de endpoint individuais, revelando informações importantes do sistema operacional e das aplicações, incluindo históricos de versões e patches.
  • Detecção avançada: as CWPPs podem reduzir a superfície de ataque de uma organização detectando vulnerabilidades em plataformas de nuvem. Aprendizado de máquina, detecção baseada em assinatura e ferramentas de detecção baseadas em heurística defendem contra malware e outras ameaças à segurança.
  • Conformidade regulatória aprimorada: as CWPPs ajudam as organizações que lidam com dados confidenciais (como instituições financeiras e médicas) a manter a conformidade regulatória além de firewalls por meio de uma ampla automação e controles de segurança projetados para aplicação de nuvem complexas. 

As CWPPs desempenham um papel importante dentro do gerenciamento de postura de segurança na nuvem (CSPM) e são normalmente integradas dentro de plataformas de proteção de aplicações nativas da nuvem mais amplas (CNAPP).

Embora não sejam tão robustas quanto uma CNAPP, que inclui segurança de aplicações, as CWPPs ajudam a garantir a segurança das cargas de trabalho na nuvem, preservando a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das cargas de trabalho. As soluções de CWPP protegem cargas de trabalho em uma variedade de arquiteturas de infraestrutura de nuvem e cargas de trabalho, incluindo: 

  • Data centers locais: recursos tradicionais de bare metal localizados em data centers locais.
  • Máquinas virtuais: as máquinas virtuais (VMs) são servidores simulados capazes de emular um sistema de computador físico por meio de virtualização, útil para executar vários tipos de sistemas operacionais em uma única máquina física. 
  • Contêineres: pacotes virtuais em nível de sistema conhecidos como contêineres são usados para isolar e implementar aplicações de forma consistente em diferentes ambientes de nuvem. 
  • Sem servidor: runções sem servidor baseadas na nuvem, como atualizações ou patches, podem ser implementadas sem a necessidade de gerenciar o código da infraestrutura subjacente.

Reunidos em uma única plataforma, as CWPPs fornecem cibersegurança abrangente por meio de uma série de ferramentas de segurança, como gerenciamento de vulnerabilidades, prevenção de intrusões, proteção em tempo de execução e monitoramento de conformidade. Isso agiliza a resposta e a remediação de incidentes para as equipes de segurança.

Uma CWPP eficaz é um componente crítico de qualquer estratégia de segurança de DevOps e DevSecOps para computação em nuvem. Comuns entre todos os setores que dependem de plataformas de nuvem e aplicações de nuvem, as CWPPs são cruciais para mitigar riscos e ameaças à segurança e prevenir problemas de segurança. 

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

Por que as CWPPs são importantes para manter a cibersegurança da plataforma de nuvem

Sustentando todas as funções da computação em nuvem, as cargas de trabalho se referem a qualquer serviço, aplicação ou capacidade que consuma recursos em nuvem. Simplificando, uma carga de trabalho em nuvem é qualquer combinação de recursos, processos e tarefas terciárias necessárias para acessar os serviços de nuvem. 

Uma carga de trabalho na nuvem pode conter recursos de computação, armazenamento de dados, funcionalidades de rede, aplicações e qualquer número de tarefas de processamento usadas para concluir solicitações. Máquinas virtuais, bancos de dados, aplicativos, microsserviços, nós e muitos outros são considerados cargas de trabalho e todos estão vulneráveis a ameaças de segurança. 

Principais vulnerabilidades da computação em nuvem

De acordo com o relatório State of Cloud Security de 2022 da Orca Security1, a maioria das organizações que usam serviços de nuvem tem alto risco de evento de segurança, com 81% mantendo ativos não seguros voltados para o público. Em geral, de todas as organizações entrevistadas, 11% de todos os ativos armazenados foram considerados vulneráveis a várias ameaças à segurança, incluindo o seguinte:   

  • Infiltração de dados: violações de dados ocorrem quando usuários não autorizados acessam arquivos protegidos com a ameaça de corromper, roubar ou vazar informações confidenciais. O relatório do custo das violações de dados da IBM descobriu que os dados violados armazenados em nuvens públicas incorreram no segundo maior custo médio de violação, chegando a R$ 4,68 milhões.
  • Violações de conformidade: organizações que armazenam dados de clientes, como registros de integridade ou números de cartão de crédito na nuvem estão sujeitas a regulamentações rígidas de cibersegurança. O IBM® X-Force Threat Intelligence Index 2025 descobriu que o roubo de dados representou 18% de todos os incidentes de segurança. Quando as empresas não protegem os dados dos usuários, elas se expõem a penalidades de responsabilidade dispendiosa, sem mencionar a perda de confiança de seus clientes.
  • Paradas e downtime: as vulnerabilidades da nuvem são vetores perigosos para ataques potencialmente devastadores que podem incapacitar organizações e até mesmo a infraestrutura pública. Um exemplo é o ataque à Colonial Pipeline, que desativou o acesso crítico público e privado a combustível em toda a costa leste dos EUA, custando US$ 5 milhões em perda de dados e quase US$ 1 milhão em penalidades regulatórias. No entanto, mesmo incidentes de segurança menores podem ter um impacto significativo nos resultados financeiros. O relatório Custo da Violação de Dados observa que as organizações violadas têm uma experiência de perdas de negócios de US$ 1,38 milhão, em média.
Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

Como as CWPPs funcionam 

Com os serviços baseados em nuvem continuam a se expandir drasticamente com a proliferação de aplicativos de software como serviço (SaaS), ofertas deplataforma como serviço (PaaS) e uma força de trabalho cada vez mais remota, a proteção de plataforma de nuvem está ficando ainda mais importante e complexa.

À medida que os recursos de nuvem se espalham por plataformas híbridas e multinuvem, cada novo tipo de ambiente apresenta desafios e parâmetros únicos. As CWPPs defendem as organizações contra ameaças cibernéticas, mitigam interrupções e ajudam a garantir a conformidade regulatória em ambientes de nuvem cada vez mais complicados.   

As CWPPs usam vários métodos e ferramentas para detectar e analisar automaticamente qualquer carga de trabalho ativa em um ambiente de nuvem para monitorar redes, detectar possíveis problemas e aplicar padrões de segurança personalizáveis.

Muitas equipes de operações empregam uma metodologia de integração contínua e implementação contínua (CI/CD) por iniciar atualizações de serviço de nuvem à medida que elas se tornam disponíveis e iterando constantemente em várias funcionalidades. As CWPPs contribuem com valor adicional rastreando novas implementações e aplicando e mantendo protocolos de segurança padronizados à medida que novas funcionalidades e atualizações são lançados. 

Características principais de uma CWPP

As funcionalidades específicas de uma CWPP podem variar entre os fornecedores. No entanto, vários especialistas em segurança, da Gartner à Cloudstrike, e dos principais provedores, como a Amazon Web Service (AWS) e o Azure Kubernetes Service (AKS), recomendam estas proteções e funcionalidades gerais:

  • Visibilidade de rede e descoberta de cargas de trabalho: uma CWPP fornecerá um dashboard para usuários autorizados monitorarem as atividades de toda a rede para segmentos e usuários individuais. Os administradores podem fornecer controles em nível de sistema, como whitelisting ou blacklisting aplicação específica, recursos ou atividades com base em políticas de segurança predefinidas e melhores práticas de segurança.
  • Varredura de vulnerabilidades: as avaliações de vulnerabilidades escaneiam automaticamente as cargas de trabalho em busca de possíveis fraquezas ou configurações incorretas antes da implementação para facilitar a escalabilidade. As medidas de segurança podem incluir firewall, detecção demalware e microssegmentação (divisão de plataformas em subseções menores para desacelerar e impedir possíveis ataques). A detecção e resposta de endpoint (EDR) e a prevenção de intrusões baseada em host protegem as cargas de trabalho na nuvem contra ataques ou infiltrações de servidores externos. As CWPPs fortalecem todas as cargas de trabalho na nuvem novas e existentes, reduzindo a superfície de ataque de uma organização e promovendo posturas de segurança shift-left e metodologias zero trust.  
  • Monitoramento de configuração e conformidade: as CWPPs fornecem diagnósticos de rede constantes, garantindo que todo o sistema de nuvem esteja funcionando conforme o esperado para mitigar possíveis configurações incorretas de nuvem que possam abrir a porta para um ataque. Além disso, o monitoramento comportamental verifica qualquer atividade de rede suspeita, que pode indicar uso ou acesso não autorizado.

Serviços, funcionalidades e recursos adicionais podem incluir:

  • Proteções de tempo de execução
  • Configurações de segurança de contêineres e Kubernetes
  • Segurança de aplicações
  • Integração de pipeline de CI/CD
  • Segurança de APIs e aplicações da web (WaaS)
  • Firewall de aplicações da web (WAF)

Tipos de CWPPs

Certas soluções de CWPP podem ser melhores (ou piores) adequadas para os requisitos específicos de fluxo de trabalho de uma organização. Embora todas as CWPPs possam fornecer medidas de segurança semelhantes, elas fornecem proteção de diferentes maneiras. Os dois principais tipos de CWPP são o tradicional baseado em agentes e a variedade mais moderna sem agentes. 

CWPPs baseadas em agentes

As CWPPs tradicionais baseados em agentes exigem a instalação de um agente de software em cada carga de trabalho de nuvem. Os benefícios das CWPPs baseadas em agentes incluem:

  • Visibilidade detalhada de cargas de trabalho, tráfego de rede e configurações do sistema para monitoramento amplo da segurança.
  • Detecção de ameaças em tempo real que melhora o tempo de resposta às ameaças ativas.
  • Agentes personalizáveis que podem ser configurados para atender às necessidades de cargas de trabalho individuais ou categorias de cargas de trabalho. 

Embora as CWPPs baseadas em agentes ofereçam certos benefícios, eles também são lentos para implementar e muitas vezes retardam as cargas de trabalho e plataformas individuais, adicionando uma sobrecarga significativa. Como as CWPPs baseadas em agentes fornecem segurança no nível da carga de trabalho, agentes parcialmente implementados criam pontos cegos de segurança e qualquer carga de trabalho potencialmente implementada se torna altamente vulnerável. 

CWPPs sem agente

As CWPPs sem agente são integradas à API do provedor de serviços de nuvem e evitam a necessidade de empacotar cargas de trabalho individuais com seus próprios agentes. Este método troca controle granular e monitoramento em tempo real por diversos benefícios valiosos, incluindo:

  • Velocidades de implementação altamente aprimoradas.
  • Cobertura contínua total de todos os ativos da nuvem, incluindo ativos existentes e recém-criados.  
  • Redução da sobrecarga para implementação, atualizações e gerenciamento de agentes e maior eficiência da carga de trabalho, eliminando o consumo de recursos associado a agentes individuais e possíveis erros de compatibilidade.
Soluções relacionadas
Soluções de segurança corporativa

Transforme seu programa de segurança com soluções do maior provedor de segurança corporativa.

 Explore as soluções de cibersegurança
Serviços de cibersegurança

Transforme sua empresa e gerencie riscos com consultoria em cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Conheça os serviços de segurança cibernética
    Cibersegurança de inteligência artificial (IA)

    Melhore a velocidade, a precisão e a produtividade das equipes de segurança com soluções de cibersegurança impulsionadas por IA.

         Explore a cibersegurança da IA
    Dê o próximo passo

    Quer você necessite de soluções de segurança de dados, gerenciamento de endpoints ou gerenciamento de acesso e identidade (IAM), nossos especialistas estão prontos para trabalhar com você para alcançar uma postura de segurança forte. Transforme sua empresa e gerencie os riscos com um líder mundial em consultoria de cibersegurança, nuvem e serviços de segurança gerenciados.

         Explore as soluções de cibersegurança Descubra os serviços de cibersegurança
    Notas de rodapé

    1 2022 State of Public Cloud Security Report, Orca Security