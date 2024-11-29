O que é uma plataforma de proteção de cargas de trabalho em nuvem (CWPP)?

Os benefícios de uma CWPP incluem funcionalidades valiosas de cibersegurança, que protegem contra violações de dados, minimizam o downtime e garantem a conformidade regulatória durante todo o ciclo de vida da carga de trabalho. As funcionalidades incluem:

Visibilidade em tempo real: as CWPPs monitoram todas as cargas de trabalho ativas em ambientes de nuvem até os controles de acesso de endpoint individuais, revelando informações importantes do sistema operacional e das aplicações, incluindo históricos de versões e patches.

Detecção avançada: as CWPPs podem reduzir a superfície de ataque de uma organização detectando vulnerabilidades em plataformas de nuvem. Aprendizado de máquina, detecção baseada em assinatura e ferramentas de detecção baseadas em heurística defendem contra malware e outras ameaças à segurança.

Conformidade regulatória aprimorada: as CWPPs ajudam as organizações que lidam com dados confidenciais (como instituições financeiras e médicas) a manter a conformidade regulatória além de firewalls por meio de uma ampla automação e controles de segurança projetados para aplicação de nuvem complexas.

As CWPPs desempenham um papel importante dentro do gerenciamento de postura de segurança na nuvem (CSPM) e são normalmente integradas dentro de plataformas de proteção de aplicações nativas da nuvem mais amplas (CNAPP).

Embora não sejam tão robustas quanto uma CNAPP, que inclui segurança de aplicações, as CWPPs ajudam a garantir a segurança das cargas de trabalho na nuvem, preservando a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade das cargas de trabalho. As soluções de CWPP protegem cargas de trabalho em uma variedade de arquiteturas de infraestrutura de nuvem e cargas de trabalho, incluindo:

Data centers locais: recursos tradicionais de bare metal localizados em data centers locais.

Ambientes de nuvem: variações de nuvens privadas, nuvens públicas e multinuvem.

Máquinas virtuais: as máquinas virtuais (VMs) são servidores simulados capazes de emular um sistema de computador físico por meio de virtualização, útil para executar vários tipos de sistemas operacionais em uma única máquina física.

Contêineres: pacotes virtuais em nível de sistema conhecidos como contêineres são usados para isolar e implementar aplicações de forma consistente em diferentes ambientes de nuvem.

Sem servidor: runções sem servidor baseadas na nuvem, como atualizações ou patches, podem ser implementadas sem a necessidade de gerenciar o código da infraestrutura subjacente.

Reunidos em uma única plataforma, as CWPPs fornecem cibersegurança abrangente por meio de uma série de ferramentas de segurança, como gerenciamento de vulnerabilidades, prevenção de intrusões, proteção em tempo de execução e monitoramento de conformidade. Isso agiliza a resposta e a remediação de incidentes para as equipes de segurança.

Uma CWPP eficaz é um componente crítico de qualquer estratégia de segurança de DevOps e DevSecOps para computação em nuvem. Comuns entre todos os setores que dependem de plataformas de nuvem e aplicações de nuvem, as CWPPs são cruciais para mitigar riscos e ameaças à segurança e prevenir problemas de segurança.