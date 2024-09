O OAuth oferece importantes benefícios de gerenciamento de acesso para usuários, desenvolvedores e empresas, mantendo os dados de login inacessíveis e limitando o acesso a outras informações confidenciais. Também facilita que os aplicativos acessem as informações necessárias da conta sem as vulnerabilidades de segurança do compartilhamento de credenciais do usuário.

Uma pequena equipe de desenvolvedores de software lançou o OAuth 1.0 em 2007. Essa primeira versão do protocolo foi projetada como uma alternativa à autenticação baseada na web, que exigia que os usuários informassem seus nomes de usuário e senhas a serviços de terceiros. No entanto, o OAuth 1.0 entregava fluxos de autorização apenas para sites.

Em 2012, a Internet Engineering Task Force (IETF) lançou o OAuth 2.0 como RFC 6749 e RFC 6750. Uma RFC (solicitação de comentários) é um documento da IETF que descreve protocolos de comunicação da Internet. A RFC 6749 é a estrutura principal do OAuth 2.0, e a RFC 6750 define como a estrutura utiliza tokens de acesso.

Esta versão atualizada do OAuth expandiu o protocolo para além dos navegadores da Web para incluir recursos de autorização para aplicativos, APIs e dispositivos. O OAuth 2.0 substituiu o OAuth 1.0 e agora é o padrão do setor.