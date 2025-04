O que é um ataque Kerberoasting?

O Kerberoasting está se tornando cada vez mais comum. Os analistas de segurança do X-Force da IBM observaram um aumento de 100% nos incidentes Kerberoasting entre 2022 e 2023, de acordo com o X-Force Threat Intelligence Index. Esse crescimento faz parte de uma ampla tendência de hackers que abusam de contas válidas para violar redes. As melhorias na segurança da rede e de endpoint tornaram os ataques diretos muito mais difíceis de realizar.

Alguns fatores adicionais impulsionam a popularidade do Kerberoasting. Muitos serviços de diretórios e sistemas de computação em nuvem usam o Kerberos, o que significa que os hackers podem aproveitar o protocolo para obter acesso à infraestrutura crítica da rede.

Em particular, o Kerberos é padrão no Microsoft Windows Active Directory, e muitos ataques Keberoasting têm como alvo domínios do Active Directory. Além disso, contas de serviço criadas manualmente tendem a ter senhas fracas e privilégios elevados, o que as torna alvos atraentes.

Os ataques Kerberoasting são difíceis de detectar porque aproveitam o design pretendido do Kerberos. A parte mais suspeita de um ataque Kerberoasting (descriptografar os tickets) acontece offline. Os profissionais de cibersegurança não podem erradicar completamente a possibilidade do Kerberoasting, mas podem implementar defesas proativas para mitigar a ameaça.