Soluções de detecção e resposta a ameaças

Reunidos a partir dos 150 bilhões de eventos de cibersegurança que a IBM gerencia diariamente para as maiores empresas e entidades governamentais do mundo e combinados com inteligência de ameaças quase em tempo real, as tecnologias IBM geram rapidamente insights significativos aplicando aprendizado de máquina e análises comportamentais em ameaças potenciais em uma escala empresarial.