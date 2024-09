O desafio:

A solução legada não detectou malware e ransomware várias vezes.





As assinaturas da solução legada quase nunca são atualizadas devido a restrições de largura de banda e conectividade.





Não foi possível monitorar 24x7 devido à indisponibilidade da conexão com a Internet.





Nenhuma equipe de segurança cibernética a bordo e equipe não treinada.





Dispositivos não autorizados frequentemente conectados aos computadores dos navios.

Os navios representam um ambiente único, pois podem estar no mar por meses seguidos. A conectividade com a Internet é intermitente e, muitas vezes, a largura de banda é limitada e cara. As equipes geralmente não têm treinamento em segurança cibernética e podem acabar trazendo dispositivos inseguros e perigosos contendo malware e ransomware. Devido aos processos internos estabelecidos, não é possível bloquear dispositivos externos sem criar outros problemas. Esses dispositivos também são essenciais para as operações normais e podem ser substituídos a qualquer momento sob uma variedade de contingências. No caso de uma infecção por malware ou ransomware, o tempo de resposta é fundamental, mas o acesso em tempo real raramente está disponível porque os navios geralmente navegam em condições desfavoráveis ou em áreas isoladas.